Karácsony Gergely: sorolják előre a nyugdíjasházak lakóinak oltását!

A járványügyi szabályok betartásával, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektori hivatala elé szerveztek közös sétát szerda délután az egyetem hallgatói, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a pénteki szenátusi döntéssel szemben.

Múlt héten az egyetem vezetése – az intézmény polgárainak többségi akaratával szembemenve – ugyanis elfogadta az SZTE modellváltására tett kormányzati „ajánlatot”, zöld utat engedve az egyetem alapítványi kiszervezésének. Nem véletlen, hogy a hallgatók épp szerda délután jelentek meg a szegedi Dugonvics téren, hiszen ekkor érkezett a városba a felsőoktatás modellváltásának koordinációjával megbízott kormánybiztos, Stumpf István is, hogy a körülményekről tájékozódjon. Bár a diákoknak nem sikerült találkozniuk a kormánybiztossal, a Momentum szegedi önkormányzati képviselője, Mihálik Edvin át tudott adni egy levelet Stumpfnak, amelyben új szavazás kiírását kéri a modellváltásról. Az üzenetben felidézte a múlt heti szenátusi ülésen történt szabálytalanságokat is, Rovó László rektor például először tévesen vezette fel, miről fognak szavazni, és a vitát is az ügyrenddel ellentétesen zárta le. – A jogi mulasztásokon túl az volt a legméltatlanabb, ahogy Rovó László rektor, a Szenátus elnöke az ülésen felszólalók által előadottakra fenyegetően és agresszív hangvételben reagált - fogalmazott Mihálik Edvin. Szerinte ezzel az volt a célja, hogy olyan eredményt kényszerítsen ki, amelyre később Stumpf István hivatkozhatott. Felidézte a kormánybiztos, amelyben Stumpf arról beszélt: a magyar kormány nem akarja ráerőszakolni az egyetemekre az alapítványi működést, az intézmények maguk dönthetnek erről, és arra is van lehetőségük, ha később meggondolják magukat, visszalépjenek a modellváltástól. Korábban egyébként Botka László, Szeged polgármestere is tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy az SZTE egy olyan magánalapítványhoz kerüljön, ahol „öt, a Fidesz által élethossziglan kinevezett kurátor gyakorolja a tulajdonosi és fenntartói jogokat”. A Párbeszéd pedig egy határozati javaslatot dolgozott ki annak érdekében, hogy 2022-ig függesszék fel az egyetemek átalakítását, induljon társadalmi egyeztetés az intézmények modellváltásáról, az alapítványi kuratóriumok tagjainak legalább felét az egyetemi szenátusok jelöljék ki, illetve legyenek szankciói az egyetemi autonómia megsértésének.