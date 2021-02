Sok csapadék várható, itt nőhet a belvizes területek nagysága

A világ 25 legcsábítóbb célpontja közé választották.

Most ugyan a koronavírus-járvány nem kedvez az utazni vágyóknak, hogy a tervezgetést is segítsék, az amerikai National Geographic Traveler szakértői idén is elkészítették a turisztikai úticélok 25-ös toplistáját, öt kategóriába sorolva a világ legkülönlegesebb helyszíneit. A tizenhét ország szerkesztősége és világjáró szakértői szerint a világ legcsábítóbb és a fenntartható működésben is élenjáró álomúticélok közé tartozik a Hortobágy is. A vadregényes tájegység nem pusztán a gémeskutak, a szürkemarhák és a csikósok földje, Közép-Kelet-Európa legnagyobb füves pusztáján csillagnézőbe, gasztrotúrára, és izgalmas kultúrtörténeti kalandokra is indulhatunk. A közel 82 ezer hektárnyi területen a pásztorélet hagyományai mellett sikerült megőrizni a sós mocsarakat, a pusztai legelőket, az eredeti sztyeppei növénytakarót, és az ökoszisztémát, amely 340 madárfaj élőhelye. A Hortobágy mellett a 2021-es listán olyan világcsodák szerepelnek, mint Alonisszosz görög szigete, Új-Kaledónia, Guam, és az argentínai Los Glacieres Nemzeti Park. A National Geographic magazin februári száma részletesen is bemutatja a Traveler 25-ös toplistáját. A magyar kiadás pedig idén sokoldalas képriporttal mutatja be a Hortobágyi Nemzeti Park kevésbé ismert oldalát. Tavaly az Országos Kéktúra érdemelte ki a NatGeo Traveler toplistás voksát.