Bőkezű a Biden-csomag

A Fehér Ház fejenként 1400 dollárt szán minden amerikainak, amit nagy többség támogat. Trump terhétől szabadulna a Republikánus Párt.

„Nem fogom azzal kezdeni a kormányzásomat, hogy megszegem az embereknek tett ígéretemet!”

– mondta Joe Biden az általa javasol, 1900 milliárd dolláros gazdaságösztönző és kárenyhítő csomagról. Az elnök előbb republikánus, majd demokrata párti szenátorokkal találkozott, azt keresve, hogyan lehetne mihamarabb keresztülvinni a döntést. A republikánus ellenjavaslat 618 milliárd, márpedig a Fehér Ház szerint most nagyobb hiba lenne túl keveset adni, mint túl sokat. Biden 15 dollárra (4450 forintra) akarja emelni a minimális órabért és szeretne mielőbb 1400 dollár (415 ezer forint) segélyt küldeni az évi 75 ezer dollár (22.3 millió forint) alatt keresőknek. Ebből csak annyit hajlandó engedni, hogy valamelyest lejjebb vigyék a teljes összeget kapók jövedelmi plafonját. A republikánusok 1000 dollárt adnának, azt is csak évi 50 ezer dollár alatt. Biden szeretne kétpárti egyezséget felmutatni, de ha a republikánusok megmakacsolják magukat, a Demokrata Párt minimális kongresszusi többsége is elég, mivel költségvetési évenként egyszer el lehet tekinteni az ellenzék obstrukciós jogaitól. Sőt, idén kétszer is, mivel ősszel nem sikerült éves költségvetést elfogadni, így most még az előző év terhére is hozható egyszerűsített döntés. Biden és a Demokrata Párt nem csak a választási eredmény miatt léphet határozottan. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 78, ezen belül a republikánus szavazók 68 százaléka támogatja a gazdaságösztönző csekkek kiküldését. Biden más javaslatai is népszerűek. Az illegális bevándorlókat állampolgársághoz juttató terve 65, a párizsi klímaegyezményhez való visszatérés 63, a 15 dolláros minimális órabér 61 százalékos támogatottságot élvez. A Republikánus Pártnak az új realitások mellett Donald Trump örökségével is meg kell birkóznia. Sok politikus szívesen szakítana a bukott elnökkel, csakhogy a jobboldali szavazók zöme még mindig őt tekinti a párt vezetőjének és hűtlenségnek tartja, ha valaki ellene fordul. Így járt Liz Cheney, Dick Cheney volt alelnök lánya, a republikánusok kongresszusi frakciójának harmadik legfontosabb vezetője is, aki ellen kampány indult, mert megszavazta a Trump elleni közjogi vádemelést (impeachmentet). A konzervatív politikusok valós véleményét mutató titkos szavazáson Cheney 145:61 arányban bizalmat kapott, pedig Trump is sürgette a leváltását. Ez azt sejteti, hogy a republikánus törvényhozók többsége csak a pillanatot várja, amikor megszabadulhat a koloncnak tekintett volt elnöktől – bár lehet, hogy ez a pillanat majd csak a 2022-es félidős választások után jön el. Egyelőre inkább az tekinthető tipikusnak, ami Marjory Taylor Greene esetében történt. A frissen megválasztott georgiai képviselő hisz a QAnon összeesküvés-elméletben, támogatásáról biztosította Nancy Pelosi házelnök meggyilkolását, megrendezett színjátéknak tart több iskolai tömeggyilkosságot, a kaliforniai erdőtüzeket pedig szerinte zsidók okozzák a világűrbe telepített lézerrel. A republikánus képviselőcsoport ennek ellenére sem volt hajlandó visszahívni bizottsági helyeiről – így erről csütörtöki lapzártánk után a demokrata párti többség szavaz. A kétpárti összhang ritka példájaként szerdán Biden elnök, Kamala Harris alelnök és a kongresszusi vezetők együtt vettek búcsút Brian Sicknick rendőrtől, aki január 6-án a Capitoliumot védve kapott halálos sérülést. A légierő veteránját a Capitolium kupolacsarnokában ravatalozták fel és csütörtökön az arlingtoni katonai temetőben helyezték örök nyugalomra. Gyilkosai után nyomoznak. Az ostrom utáni napokban a Capitolium rendőrségének két tagja is öngyilkos lett.