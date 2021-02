„Kínaiból maximum tévét kérnék”

Nem indult zökkenőmentesen a regisztráltak oltása csütörtökön: Pest megye 500 felnőtt körzete közül mindössze 120-nak, Veszprém megye 190 praxisából pedig csak 40-nek jutott oltóanyag.

Hiába szervezte meg számos háziorvos a regisztrált betegeinek oltását, csütörtökön sorra kapták az értesítést, hogy mégsem érkezik meg az ígért 10 adag vakcina.

A hivatalos adatok szerint hétfőig 1080 háziorvos kapott egy-egy ampulla Moderna vakcinát, amely tíz adagnyi oltóanyagot tartalmaz. Az orvosok a regisztrációs lista alapján értesíthették pácienseiket, illetve a több mint ötezer háziorvos hat-hat idős beteget a kórházi oltópontokba küldhet – ahol a Pfizer vakcináját használják –, így február 8-ig nagyjából negyvenezer embert oltanak be a legidősebb korosztályból.

Lapunk információi szerint azonban korántsem indult gördülékenyen a regisztráltak oltása: Pest megye 500 felnőtt körzete közül például mindössze 120-nak, Veszprém megye 190 praxisából pedig csak 40-nek jutott oltás. A lapunk által megkérdezett mintegy fél tucat háziorvos közül, csak egy körzetben nem kellett lemondani a már korábban berendelt tíz beteget. Az érintettek között volt olyan praxis is, amely ugyan a rendelőbe nem kapott oltóanyagot, de az oltópontra azért el tudta küldeni hat páciensét. Nem jutott vakcinához Komáromi Zoltán budai háziorvos sem. Ő még az oltópontra sem irányíthatta a betegeit, miután vele nem is közölték, hogy pontosan hová kellene őket küldenie. Egy nyolcadik kerületi háziorvos pedig csak csütörtök kora délután vette észre, hogy a körzetére vonatkozó információkat tartalmazó központi levél a spam mappába érkezett, és emiatt csaknem meghiúsult idős betegeinek regisztrációja az oltóponton. Egy baranyai háziorvos kifejezetten örült annak, hogy most kimaradt, mint mondta: ő az orosz, valamint az AstraZeneca vakcinára vár, mert neki csak e kettőben van bizalma. Egy bajai idős hölgy gyerekei pedig arról számoltak be lapunknak, hogy hétfő óta tucatnyi telefont kaptak arról, hol, mikor oltják az édesanyjukat. Miután az asszony hónapok óta nem Baján hanem siófoki házában tartózkodik, azt is meg kellett szervezni, hogy legyen aki az oltás helyére szállítja. Az első információk még arról szóltak, hogy benne van a körzeti orvos első tíz oltandó páciense között. Aztán kiderült, hogy mégse, csak az első 16-ba fért bele, tehát valószínűleg egy oltópontra kell eljutnia. De, hogy hol lesz az az oltópont azt csak szerdán tudták megmondani a rokonainak. Az is megrémisztette a családot, hogy a háziorvos asszisztense úgy tudta: kizárólag betegszállítóval lehet vinni az oltópontra. Ez ellen viszont a család tiltakozott mondván, nem szeretnék, ha a betegszállító autóban együtt utazóktól kapná el az édesanyjuk a vírust. Végül csak a sokadik telefonnal jutottak el odáig, hogy családi személyautóval is mehetnek. Míg a háziorvosok az első pácienseken próbálgatták az oltást, napvilágot látott az országos kórházi főigazgató helyettesének tervezete. (A dokumentumot Kunetz Zsombor saját közösségi oldalán közzé is tette.) Ebben azt számolták ki, hogy milyen kapacitásokkal és milyen ütemben tudja a magyar egészségégügy a lakosságot beoltani. Két verzióval számoltak: az egyik esetben kevés vakcina áll rendelkezésre, és a szállítás gyorsasága szabja meg az oltások beadásának a sebességét. A második verzió pedig azt feltételezte, hogy korlátlan mennyiség, de legalább egymillió ember oltásához elegendő vakcina áll rendelkezésre. Az országos kórházi főigazgató helyettese úgy számol, hogy előző esetben az egészségügy normál működésének fenntartása mellett naponta 204 960 oltást tudnak beadni. Ha viszont korlátlan a vakcina-mennyiség, akkor a leggyorsabb oltás érdekében mozgósítják a bevethető legnagyobb egészségügyi kapacitást, és ezért nem a normális munkamenetben, hanem hétvégi tömegoltással is számolnak. Így egy szombat-vasárnapon 1.024.800 ember kaphatja meg az oltást. Ehhez 102 kórházban, intézményeként átlagosan 15 oltóhelyen, 131 szakrendelőben átlag 5 helyen, és 5004 háziorvosnál oltanának napi tíz órában.