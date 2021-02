Sok munkát adott a tűzoltóknak a viharos szél Borsodban (fotók)

Közös videóban beszélnek magukról és az ominózus nap történéseiről az egyenruhások.

Most először lehetett látni nyilvánosan, egy interjúban azt a két rendőrt, akik tavaly december 24-én intézkedtek abban az újpesti panelházban, ahol egyiküket megkéselték, társa pedig lelőtte a támadót. A páros férfi tagját életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba és sokáig az is kérdéses volt, megmarad-e a füle. A lelőtt támadó vélhetően drog hatása alatt állt , noha két golyó is testében volt már, a késelés után a másik egyenruhást is célba vette. Lingvai Péter és Szarvas Erika egy most megjelent interjúban beszéltek részletesebben a drámai napról. Ebből kiderült, hogy "halászlevezést" terveztek, de odáig végül nem jutottak el.