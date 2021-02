A pápa a nehéz helyzetbe került zenészekre is gondolt

Már több mint egy magyarországnyi ember kapta meg a védőoltás első dózisát a szigetországban, másfél héten belül pedig 15 milliót is elérheti a részlegesen beoltottak száma.

Izgalmas kísérletről számolt be Nadhim Zahawi, az oltási program levezénylésével megbízott államtitkár a csütörtök reggeli rádiós és tévéinterjúiban: a szigetországban átfogó kutatás indult annak felmérésére, hogyan hat az emberekre, ha a különböző vakcinákból kapják meg a két dózist. A vizsgálat kimenetele fontos lehet azokban a ritka esetekben, amikor nem áll rendelkezésre ugyanaz az oltóanyag, vagy nem ismert, melyikkel látták el elsőként az illetőt. Tudósok arra hivatkoznak, hogy az Ebola immunizációs program során is előnyösnek bizonyult a különböző vakcinák kombinációja és a "koktél" akár az immunválasz erősítésével is járhat. Zahawi megnyugtatta az aggodalmaskodókat, hogy a terv nem érinti a jelenleg folyó programot, melynek első szakasza, a lakosság leginkább veszélyeztetett 70 éven felüli rétege, közel 15 millió személy beoltása jó úton halad a február 15-i határidő teljesítése felé. A nagyszabású "haditerv" már szerda estére fontos mérföldkőhöz érkezett, egyben lehetőséget biztosított Boris Johnson számára, hogy újabb sajtótájékoztatón dicsekedhessen. Az első dózisukon túl lévő britek száma elérte a tízmilliót, további közel félmillióan pedig már a második adagot is megkapták. Chris Whitty professzor, Anglia közegészségügyi vezetője nem kevésbé jó hírrel szolgált, értékelése szerint az ország "túl van a pandémia második hullámának csúcsán", ám azt is hozzátette "egyelőre túl korai még gondolni is a karantén korlátainak enyhítésére". Hiába csökkent a halálesetek heti száma 13 százalékkal és a kórházba kerülteké 22 százalékkal, mindkét adat jóval felülmúlja a tavaszi hullám legmagasabb szintjét.

A fő problémának az tűnik, hogy az oltási program előrehaladásával ugyan a halálozási ráta enyhül, de az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás nem, hiszen az intenzív osztályokon kezeltek jelenlegi átlag életkora alig 60 év. Nadim Zahawi ellenállt a kísértésnek, hogy legalábbis megközelítő határidőt adjon az oltási program következő fázisának indulására, azaz további mintegy 16 millió polgár meghívására a kiépített hatalmas immunizációs hálózatba. Bár az i napilap csütörtöki kiadása szerint az Egyesült Királyság mindmáig 367 millió oltóanyag adagra adott le rendelést, ami a 66,65 milliós teljes lakosság egyenként, a nem érintett gyerekeket is beleértve fejenként 2,72 adaggal való ellátására lenne elég, a szállítás folyamatosságára senki nem mer fogadást kötni, sőt a készlet szétosztásánál a jövőre is kell gondolni. A brit kormányfő mindeközben újabb bizonyítékát adta, hogy bajban van a részletekkel. Előzetes bejelentésével ellentétben tegnap nem került sor a karanténhotelek bevezetési időpontjának bejelentésére, erre az oltási államtitkár szerint jövő hétig kell várni. Johnson egyben ellenállt bel- és egészségügyi minisztere nyomásának, akik régóta sürgetik a határok teljes lezárását. Mint legutóbb megjegyezte, a világ egyik legszigorúbb korlátozási rendszerében a lehető legnagyobb mértékben igyekszik kizárni a fertőzés terjedését, ugyanakkor nem veszélyeztetheti a gazdaság teljes összeomlását. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyógyszerek 75 százaléka Európából, az élelmiszerek 45 százaléka külföldről érkezik be, továbbá 250 ezer vállalkozás épül az importra, így a tökéletes elszigetelés nem működik. A miniszterelnök újkeletű óvatossága jegyében Angliában nincs szó arról, hogy legalább a kisiskolások visszatérhetnének az iskolapadba, mint történik ez a skóciai 4-8 évesekkel, vagy hogy március 8-a előtt bármilyen lazítás jöhetne a restrikciók terén.