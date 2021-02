Egy újságíró megkínzásával vádolnak egy volt mexikói kormányzót

Idén megkezdődik az orosz-kínai fejlesztésű CR929-es utasszállító gyártása, amely az Airbus és a Boeing népszerűbb modelljeinek olcsóbb vetélytársa lesz. Oroszország egy új, űrsiklókra veszélyes vadászgépen is dolgozik.

A repülőgép-gyártás még e járvány sújtotta helyzetben is tartogat meglepetéseket. Ezúttal a kínaiak és az oroszok szolgáltak érdekes hírekkel. A COMAC repülőgép-ipari vállalat főmérnökére hivatkozva adta hírül a sanghaji Yicai Global, hogy idén megkezdik az Oroszország és Kína által közösen kifejlesztett CR929 nagy hatótávolságú szélestörzsű repülőgép összeszerelését. Ezt az teszi lehetővé, hogy a két ország jóváhagyta a repülőgép fő paramétereit, és kiválasztották az alkatrészek fő szállítóit. Az első kísérleti útra 2023-ig kell várni. Az alaptípus 280 utas szállítására lesz alkalmas 12 ezer kilométer távolságra. De olyan modellt is terveznek, amely hosszabb út megtételére is képes. Maximális felszállási súlya 247,5 tonna. A fejlesztők teherszállításra és járőrözésre alkalmas gépekben is gondolkodnak. Egyes hírportálok 13-20 milliárd dollárra becsülik az alaptípus beruházási költségét. A már korábban közzétett videókból egyértelműen kiderült, hogy a Boeing 787 és az Airbus 350 keleti versenytársának szánják ezt az új generációs típust. A life.ru hírportál szerint 20 százalékkal kell olcsóbban adni a gépet, mint amerikai megfelelőjét ahhoz, hogy a világpiacon jelentős legyen iránta a kereslet. A life tudni véli, hogy egyes paramétereit tekintve ez a gép megelőzi a Boeinget. A két ország szakemberei 2014 óta dolgoznak a fejlesztésen. A gyártás is közös lesz: Kína a repülőgép törzsét készíti el, Oroszország a szárnyrészt. A mérnöki központnak Moszkva ad helyet. A végső összeszerelésre Sanghajban kerül sor. 20 év alatt 800-1000 repülőgépet szeretnének legyártani. A legnagyobb piaca ennek a gépnek, természetesen, Kína lesz. A szakemberek szerint a CR929 a két ország együttműködésében jelentős helyet foglal el, magasfokú technológiát és példás kooperációt feltételez. Az expert.ru hírportál felhívja a figyelmet arra, hogy az orosz-kínai együttműködés a csúcsra ért. Kína a fő partner és szövetséges mind katona-politikai, mind gazdasági tekintetben. A Donald Trump által gerjesztett Kína elleni kereskedelmi háború még közelebb hozta Kínát Oroszországhoz. 2024-25-re az orosz-kínai áruforgalom elérheti a 200 milliárd dollár értéket. Míg a polgári légiforgalom újdonságai közül a CR929 került reflektorfénybe, addig a légierők az új MiG -41 új generációs elfogó vadászgéppel hívták fel magukra a figyelmet. A „Rosztyeh” állami vállalat megkezdte ennek a típusnak a kifejlesztését. Már túl vannak 200 tesztelésen és arra számítanak, hogy 2023-ban sor kerülhet az első repülésre, majd a húszas évek vége felé a sorozatgyártás eredményeképpen fokozatosan felválthatja az 1981-ben hadba állított MiG -31-est. 2013 óta dolgoznak a megteremtésén. Az új elfogó vadászgép nem az elődje modernizált változata lesz, hanem minden tekintetben egy új repülőgép, amely igen nagy magasságban lesz képes végrehajtani feladatát, akár az Északi-sark felett is. 25 kilométer magasság feletti sebessége 4,3 Mach (4500 kilométer). Az új technológia biztosítja, hogy minél észrevéthetetlenebb maradjon. Nagymennyiségű fegyverzetet és lőszert vihet magával, többek között egy olyan rakétakomplexumot, amelynek rakétái 300 kilométer távolságban lévő célt is megsemmisíthetnek. Rakétaelhárító lézerfegyverrel is rendelkezik. Az ellenséges bombázók, felderítő gépek és szárnyas rakéták megsemmisítésére akarják alkalmazni. Az amerikai Military Watch azt feltételezi, hogy az új orosz elfogó vadászgép veszélyt jelent majd az ellenfél szputnyikjaira is. Ezt támasztják alá az orosz nyilatkozatok is, amelyek arra vonatkoznak, hogy a vadászgép kozmikus missziókra is alkalmas. Olyan fegyverzettel látják el, amelyek az alacsony pályán keringő űreszközök ellen is bevethető. Idővel megteremtik pilótanélküli változatát is.