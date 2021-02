A tüntetéseken részt vevő külképviseleti dolgozókat utasított ki Moszkva

A miniszterelnök arról is beszélt: a magyarok európai mértékben is kiemelkedő arányban tartják be a szabályokat.

A gyorsaságot nevezte a legfontosabbnak a koronavírus elleni vakcina beszerzésében Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, miután tárgyalt cseh kollégájával, Andrej Babissal.



„Aki gyors, életet ment, aki lassú, életet veszít” – fogalmazott a közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor.

Az MTI tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy ezért nem lehet Brüsszelre várni, mert a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú.



„Tanulni akarunk egymástól, hogy hogyan tudjuk felgyorsítani a vakcinabeszerzést” – mondta a kormányfő, miután megosztotta cseh hivatali partnerével az orosz és a kínai vakcina beszerzésével és vizsgálatával kapcsolatos magyar tapasztalatokat.

A miniszterelnök jelezte, hogy Szerbiában már tömegesen alkalmazzák a kínai és az orosz oltóanyagot, ezért megosztották a Szerbián keresztül gyűjtött tapasztalatokat is. Kiemelte, hogy



a magyarok európai mértékben is kiemelkedő arányban tartják be a szabályokat, ami összefügghet azzal, hogy nemzeti konzultációt folytattak a korlátozásokról.

Így lesz a nyitásnál is – erősítette meg –, egy újabb, február közepétől március elejéig tartó konzultáción kérdezik majd meg az embereket például arról, hogy egy vagy több lépésben történjen-e a nyitás, mindenkire kiterjedjen vagy csak egy bizonyos körre. Hozzátette, Andrej Babissal szemben van egy előnye, az, hogy neki nem koalíciós kormányt kell vezetnie, így a döntéshozatal gördülékeny lehet. A tárgyaláson beszámolt cseh kollégájának arról is – folytatta a kormányfő –, hogy Magyarország megindította a gazdaság-újraindítási akciótervet. Arról is beszélt, hogy a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) gazdasági értelemben nagyon szép reményekkel jöhetnek ki a járvány okozta megpróbáltatásból, és a korábbiaknál is gyorsabban csökkenthetik „azt a lemaradást, amit a történelem ránk mért”. Csehországról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta: Csehországnak van egy nimbusza Magyarországon, Andrej Babis miniszterelnökről pedig mindenki tudja, hogy Európa legjobb pénzügyminisztere volt. A jó magyar-cseh kapcsolat a Csehországban élő 15 ezer magyar szempontjából is fontos – tette hozzá. Arra is kitért, hogy Csehországban a legalacsonyabb a munkanélküliség Európában, őt követi Németország, majd Magyarország a harmadik a sorban. Méltatta továbbá a cseh demográfiai helyzetet, azt, hogy – Magyarországgal ellentétben – Csehországban az elmúlt 20-30 évben több mint félmillióval nőtt a cseh állampolgárok száma. Orbán Viktor kérdésre arról is beszélt, hogy



most vakcinát kell szerezni, és nem most kell megvitatni azt a kérdést, hogy lehetett volna-e jobban, gyorsabban vagy másképpen tenni ezt az unióban.

Hozzátette, nem érdemes sem a vakcina, sem a védekezés kérdését átpolitizálni. Az orosz vakcinát firtató felvetésre a kormányfő azt felelte:



az ezzel kapcsolatos bizalmatlanságot majd az idő megoldja.

Elmondta továbbá, hogy egyelőre több az oltásra regisztráltak száma Magyarországon – és az oltási kapacitás is nagyobb –, mint a vakcina.

„Minden nap azon dolgozunk, hogy újabb és újabb adagokat szerezzünk bárhonnan is, olyan vakcinát, amely kiállja a magyar biztonsági előírások próbáját” – jelentette ki.

Andrej Babis arról beszélt, hogy a koronavírus elleni oltóanyag nem politikai, hanem biztonsági kérdés, így a vakcina származási helye sem tehető politikai kérdéssé. A cseh politikus a közös sajtótájékoztatón kijelentette: a legjobb oltóanyag az, amelyik biztonságos és azonnal rendelkezésre áll. Elegendő vakcinával azonban jelenleg Csehország sem rendelkezik. Beszámolt arról, hogy részletes tájékoztatást kapott a magyar víruskezelésről, és arról is, hogyan zajlik Magyarországon azon vakcinák engedélyezése, amelyek használatát az Európai Unió még nem hagyta jóvá. Azt mondta, ezek esetében Csehország is hasonlóan járna el, mint Magyarország. A magyar fél ugyancsak tájékoztatta a cseh delegáció tagjait a tisztiorvosi szolgálat járványkezelő tevékenységéről, valamint az egyéb hatóanyagok alkalmazásáról. Andrej Babis megjegyezte: már tavaly novemberben ide kellett volna látogatnia e célból, és sajnálja, hogy ezt nem tette meg, mert számos hasznos információt kapott a magyar szakemberektől. Köszönetet mondott azért a százötven lélegeztetőgépért is, amelyet Magyarország ajánlott fel Csehországnak. Kérdésre válaszolva beszámolt arról is: Angela Merkel német kancellár arról tájékoztatta őt, hogy szorgalmazni fogja az orosz és a kínai oltóanyag európai engedélyeztetését. Emlékeztetett: az unió 2,3 milliárd oltóanyagot rendelt és ezekért 3 milliárd dollár előleget fizetett, de a szállítás mégis akadozik.