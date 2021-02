Tizenegy évvel ezelőtt történt rablás gyanúsítottját tartóztatták le Pécsen

A mentősök gyorsan kiértek, de már nem tudták megmenteni az asszony életét.

Az esetről elsőként a Budapestkornyeke.hu számolt be, a lap viszont azt írta, hogy bombariadó is volt az üzletben, de Tőzsér Judit ezt cáfolta. Tájékoztatása szerint nem volt bombariadó, a dolgozók protokoll szerint jártak el. Az áruházat, mivel nem annak területén történt a haláleset, kegyeleti okokból zárták be 10 órakor, majd a holttest elszállítását követően, 12 órakor ismét kinyitották az üzletet.A Népszava érdeklődésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt válaszolta, hogy a rendőrök 2021. február 5-én 10 órakor kaptak riasztást egy érdi áruháznál rosszul lett nőről.