Meghalt egy bolgár hegymászó a K2-n

A tárgyaláson a bíró telefonon várta valakinek a döntését.

Nem sokkal azután, hogy a moszkvai bíróság Alekszej Navalnij felfüggesztett ítéletét letöltendőre változtatta, az ellenzéki politikusnak ismét meg kellett jelennie a bíróságon. Ezúttal egy világháborús veterán rágalmazásáért kell felelnie a perben – írja a Telex Newsru.com alapján. Navalnij a tárgyaláson kérte, hogy beszélhessen ügyvédjeivel, erre a bíró közölte: – Ezt hogyan képzeli? Nekem jelezték, hogy nincs ilyen lehetőség, érintkezzenek írásban – mondta a bíró, majd a telefonját nézve közölte, hogy meg kell várnia valakinek a döntését.

– Alekszej, a bíró megkérdezte valakitől, hogy lehet-e. És most várja a döntést, itt nem ő a főnök – mondta Navalnij ügyvédje.

A rágalmazási ügy alapja Navalnij egy Twitter-posztja. Az ellenzéki politikus kiposztolta a Russia Today bejátszását, amelyen a 95 éves világháborús veterán Ignat Artyemenko is szerepelt, támogatva a Vlagyimir Putyin államfő alkotmánymódosítását. Ez arról is rendelkezett, hogy Putyin korábbi elnöki ciklusai nem számítanak, így 2024-ben és 2030-ban is indulhat még két elnöki ciklusért a választásokon. A videóban szerepelt a veterán mellett egy korábbi kulturális miniszter, valamint Artyemij Lebegyev belsőépítész és Ivan Ohlobisztyin színész is. Navalnij szerint a felvételen szereplők „megvásárolható lakájok” csupán.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

Navalnij a tárgyaláson elmondta, hogy szerinte a 95 éves Artyemenkót a hatalom és a rokonai is felhasználják. Úgy látta, a bírósági tárgyalásra online-bekapcsolt idős férfi nem érti a közvetítést, néha szólnak neki, hogy bólintson. – Engedjék legalább szegényt lefeküdni – mondta Navalnij, mire Artyemenko mellől közölték, az idős férfin műtétet hajtottak végre, így jót tesz neki a függőleges testhelyzet. Furcsa jelenetek voltak azzal kapcsolatban is, ki van Artyemenko mellett a közvetítés alatt, aki többször helyette válaszolt, vagy súgott neki. A bíró először azt mondta, egy ápoló van ott, majd, hogy Artyemenko lánya, végül, hogy ott van a kerületi bíró. Navalnij kérte, hogy mutassák meg, ki van a szobában, de a bíró azt felelte, hogy ez technikailag lehetetlen. Végül a bíróság elismerte, hogy a kerületi bíró is jelen van Artyemenko mellett. Ezután a világháborús veterán egy papírról felolvasta, hogy mennyire rosszul estek neki Navalnj szavai posztjában.

– Miért űznek (Artyemenkóból) gúnyt? Visszataszító, ahogy rokonai felhasználják őt, mint egy bábut. Egy papírról felolvasott három mondatot. Maguk a pokolban fognak égni, hogy elővettek egy 95 éves öregembert, ráaggatták a kitüntetéseit és felhasználják ebben az eljárásban. Megvetem magukat azért, hogy ezt tették – mondta Navalnij.

Putyin bírálója a mérgezését követően januárban tért vissza Moszkvába, ahol a reptéren letartóztatták, nem sokkal később bíróság elé állították és három és fél év börtönre ítélték. Az ítélet óta több tüntetést is tartottak Navalnij mellett Oroszországban.