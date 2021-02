Délután fél háromig tartott a házkutatás Szász Jánosnál, minden telefont lefoglaltak a házban

Ügyvédje szerint az rendező egyik művészeti tevékenységével kapcsolatban folyik nyomozás.

Pénteken kora reggel rendőrök érkeztek Szász János rendező budakeszi otthonához, és még háromnegyed egykor is tartott a házkutatás, tucatnyi rendőr volt a lakásban – tudta meg a Telex . Szász János ügyvédje, Fülöp Tamás azt mondta a lapnak, hogy Szász egyik művészeti tevékenységével kapcsolatban folyik nyomozás, és jogi természetű konfliktusról van szó. Hozzátette, hogy a házkutatási határozatban egy rendkívül enyhe bűncselekményi tétel szerepel, „ennél enyhébb büntetési tétellel rendelkező bűncselekmény nem is nagyon létezik”. Az intézkedést nagyon méltatlannak és eltúlzottnak gondolják, és szerintük a feljelentés is megalapozatlan, jogi szempontból nincs alátámasztva, de azt még nem tudják, hogy ki a feljelentő. Az a tényállás, ami a házkutatási határozatban szerepel, az ügyvéd szerint nem bűncselekmény. A Telex úgy tudja, hogy a rendőrök adathordozókat vittek el a lakásból.