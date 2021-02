„Ez az orosz valóság” – Putyin erőszakkal stabilizál

A Navalnij mellett kibontakozott tiltakozó mozgalom, a rendőri brutalitás és az elnöki korrupciót leleplező dokumentumfilm sem tudta alapjaiban megrengetni Vlagyimir Putyin hatalmát, vélekedik dr. Tamás Pál szociológus.

A moszkvai Lomonoszov Egyetem magyar professzora a Népszavának elmondta: pillanatnyilag szó sincs arról, hogy megrendült volna Putyin támogatottsága és hatalmát már csak Lukasenko módszereivel, azaz a rendőri brutalitással lehetne fenntartani. Oroszországban még az ellenzéki újságírók és szakértők sem állítják ezt. Putyinnak változatlanul széles bázisa van, miközben az ellenzék támogatottsága nem növekszik. „Rendkívül brutálisak az orosz rendőrök, akik abból indulnak ki, hogy ennek hatására majd egyre kevesebben mennek ki az utcára, s a logika működni látszik. Az első tiltakozási napon még több tízezren demonstráltak, szerdán, Navalnij bírósági tárgyalásakor viszont már játszi könnyedséggel verték szét, gyűjtötték be a tüntetőket a rendfenntartók, a létszám pedig fokozatosan csökken. Az oroszok úgy viszonyulnak hozzá, hogy jobb, ha az ember befogja a száját és akkor nincs brutalitás sem. Több olyan felvételt láttam, amin a rendőrök szabályosan leütnek fiatalembereket, a gumibotok csattognak, de még a független médiában sem tapasztaltam emiatt elementáris felháborodást. Ez az orosz valóság, és ez régóta így van” – fogalmazott a professzor. Harminc éves moszkvai tapasztalata alapján Tamás Pálnak az is egyértelmű, hogy nem csak a félelem tartja otthon az embereket. „Lukasenko bázisa sem omlott össze, bár a nyugati sajtóban ennek nincs nyoma, az ő támogatói is kimennek az utcára, az ellenzéki megmozdulások pedig ritkulnak. Nos, ha az ő rezsimjét lehetett rendőri erőszakkal stabilizálni, akkor Putyinét még inkább lehet.” A tiltakozók többsége fiatal, huszonévesek, de nem mondhatni, hogy ez valamiféle egyetemista, ifjúsági lázadás. A professzor azt tapasztalja, hogy az „egyetemisták a brutális megtorlást látva igyekeznek csöndben maradni”. A rendőrök egyre agresszívabban ütik az újságírókat is, annak ellenére, hogy ők engedéllyel mennek ki a helyszínekre. Most viszont elkezdték megnehezíteni az engedélyhez jutást is. A magyar professzor hangsúlyozta, tévedésnek tartja, hogy a Navalnij által bemutatott, Putyin elnöknek tulajdonított luxusüdülő komplexumot leleplező dokumentumfilm különösebb társadalmi traumát okozott volna, hogy az elnököt ért immár direkt korrupciós vád lenullázta volna támogatottságát. „Én azt hallom orosz értelmiségiektől, hogy ezt legalább tíz éve mindenki tudta. Közismert, hogy ez egy korrupt rendszer. Nem számít, hogy Arkagyij Rotenbergé, Putyin gyerekkori dzsudó partneréé a palota, aki utólag a nevére vette, vagy személyesen a Putyiné. Mindenki tudja Oroszországban, hogy Putyinnak és apparátusa tagjainak óriási luxusingatlanai vannak, e z már senkit sem lepett meg.” Tamás Pál emlékeztetett, még az orosz ellenzéknek sincsenek kételyei afelől, hogy a szeptemberi parlamenti választásokat simán megnyeri az Egységes Oroszország elnöki párt, legfeljebb az arány lehet kétséges. Hozzátette, Oroszországban még a liberálisoknak is az a véleménye, hogy „Navalnij túlságosan is előreszaladt. Ha őt bebörtönzik, márpedig most be fogják, minimum 2 év 8 hónapra, vagyis nem fog tudni kimenni az utcára, és akkor végképp nem lesz semmi ” – mondta a Lomonoszov Egyetem professzora, hangsúlyozva, hogy ő ennek nyilván nem örül, de sajnos ez a valóság.



Csökkent Putyin támogatottsága Az oroszok 64 százaléka továbbra is elégedett Putyin teljesítményével, ami a Krím Oroszországhoz csatolása előtti értéknek felel meg, s akkor is a választások meghamisítása miatt folytak tüntetések - derült ki a független Levada Intézet friss felmérésből. A fiatalok körében lényegesebb a csökkenés, a 18-24 éves korcsoportban 69-ről 51 százalékra esett vissza az elnökkel val elégedettség. Az elnök bizalmi indexe is csökkent, 34-ről 29 százalékra, miközben Alekszej Navalnijé 3-ról 5 százalékra emelkedett. Az oroszok 49 százaléka szerint jó irányba halad az ország, 40 százalék szerint nem.