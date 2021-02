Biden: Elmúltak azok az idők, amikor az USA meghunyászkodott Oroszország agresszív akciói előtt

A Johnson & Johnson csütörtökön benyújtotta a sürgősségi felhasználási engedély iránti kérelmét egydózisú vakcinájához.

Meghaladta a 450 ezret a koronavírus okozta halálesetek száma az Egyesült Államokban – jelentette be csütörtökön az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC). A napi halálozások száma továbbra is magas, több mint háromezer, annak ellenére, hogy a fertőzések száma csökken, és egyre több oltóanyag érkezik – mondta a CDC igazgatója az Associated Press hírügynökségnek adott interjújában. Rochelle Walensky szerint magas a kockázata annak, hogy a fertőzések számának javuló tendenciáját ellensúlyozhatja az, hogy az emberek összejöveteleket tartanak.



„Teljesen őszintén aggódom a vasárnapi Super Bowl miatt” – fogalmazott a szakember.

A közegészségügyi szakértők a héten kiemelt figyelmet szentelnek Floridának, ugyanis a déli államban, Tampa városában rendezik meg a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntőjét. A város vezetői és az NFL döntéshozói a stadion teljes befogadóképességének egyharmadába engednek be szurkolókat, azaz élőben, a helyszínen 22 ezer ember tekintheti meg a Super Bowl-t. Mint mondták: így próbálják biztosítani a távolságtartást. Az elmúlt hónapban az Egyesült Államokban Kaliforniából jelentették a legtöbb halálesetet, átlagosan napi több mint ötszázat. A nyugat-amerikai államban az elhunytak 46 százaléka a latino származású emberek közül került ki, annak ellenére, hogy a lakosság mindössze 39 százalékát alkotják. Tavaly novemberben a latino halálesetek száma napi 3,5 volt 100 000 lakosra vetítve, de ez az arány a múlt héten már 40 főre nőtt. Alabama államban szintén rosszabb a helyzet, mint korábban volt. A halálozások heti átlaga az elmúlt két hétben napi 74-ről 147-re emelkedett. Ezen kívül Kentuckyban, Észak-Karolinában, Oklahomában, Dél-Karolinában és Tennessee-ben is nőtt a halálesetek száma. Eközben a Johnson & Johnson csütörtökön benyújtotta a sürgősségi felhasználási engedély iránti kérelmét az egydózisú COVID-19 vakcinájához. Az amerikai gyógyszeripari vállalat egy hete jelentette be, hogy az általa kifejlesztett oltás 66 százalékos védelmet nyújtott a Covid-19 betegség mérsékelt és súlyos formái és 85 százalékost a legsúlyosabb tünetek kialakulása ellen.