Ötezer forintot fizetne a háziorvosoknak oltásonként az MSZP

Az OGYÉI-főigazgató ennek jegyében elmondta a kötelező sulykolást, miszerint mennyire biztonságos és hatékony ez a készítmény.

Érezhetik a kormányban, hogy a lakosság nem igazán bízik az orosz vakcinában. Ezért mindent megtesznek azért, hogy lebontsák a Szputnyik iránt érzett fenntartásokat, ha már Szijjártó Péter több százezer embernek elég adagot szerzett be nemrég Moszkvában. Most az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója volt a soron. Szentiványi Mátyás az állami tévé műsorában kifejtette, a Szputnyik V vakcina ugyanolyan hatékonyságú, mint a nyugati vakcinák, a Pfizeré vagy a Modernáé.

Oltás Szerbiában az orosz vakcinával. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A vakcina 60 év felett is biztonságos, ebben a korosztályban is 92 százalékos hatékonyságot mutatott és 85 éves volt a legidősebb, akit oltottak vele. A főigazgató szerint az, hogy Magyarország le tudott kötni egy nagyobb kontingenst a Szputnyik V-ből, fokozott biztonságot jelenthet a magyar emberek számára. Jelezte azt is,