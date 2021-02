Tiszaugon talált új otthonra 89 mentett denevér

Az állatok közt van egy 68 egyedből álló kolónia is, amely Budapest XXII. kerületéből került be a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő központjába tavaly decemberben.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tiszaugi denevértornyában talált új otthonra és folytatja téli pihenőjét 89 mentett, rőt koraidenevér – közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint



Szokatlan helyen, egy felújítandó lakás teraszán, a lomok között bukkantak rá a lakók az állatokra, és rögtön értesítették a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát. A telelésükben megzavart állatok sorsa az emberektől függ, túlélésük szempontjából kulcsfontosságú, hogy mihamarabb a megfelelő kezekbe kerüljenek – olvasható a közleményben.



A mentőhelyen megerősödött állatok készen álltak a szabadon engedésre, de mivel a denevérek ilyenkor még telelnek, egy mesterséges telelőhelyre, úgynevezett denevértoronyba kerültek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 14 ilyen torony van. Ezek rendszerint 6-8 méter magas, betonból vagy fából készült építmények, a magasban egy szűk berepülőnyílással. Itt több száz denevér is biztonságosan telelhet, és a szaporodásukhoz is megfelelő körülményeket találnak.



Magyarország leggyakoribb denevérfaja

A rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) Magyarország leggyakoribb denevérfaja. Gyakran megfordul lakott területen és erdőkben is, rendkívül alkalmazkodó. Tömeges lehet az előfordulása a panelházak hasadékaiban, régebbi épületek tetőszerkezetében. Itt sokszor zavarják a lakókat, mivel hangos az állatok cincogása, az ürülékükkel bepiszkítják a párkányt és néha a szobába is berepülnek. Erdős területeken a fák odvaiban, kéregrepedésekben bújnak meg. Novembertől márciusig téli álmot alszanak, de ha enyhe az idő és kissé felmelegszik a levegő, kirepülnek a búvóhelyükről és télen is vadásznak. Gyorsröptűek, sebességük elérheti az óránkénti 50 kilométert. Repülés közben folyamatosan hallatják ciccegésszerű hangjukat. Egy denevér egy éjszaka akár ezer szúnyogot is elfogyaszt, de egyéb repülő rovart is zsákmányolnak. A rőt koraidenevérek pedig kifejezetten kedvelik a nagyobb bogarakat, például a különböző cserebogarakat is. Magyarországon 28 denevérfaj él, mindegyik védett. Ha valaki denevért talál épületbontás, felújítás, szerelés vagy korhadt fa kivágása közben, akkor az illetékes nemzetiparki igazgatóságot kell értesíteni – írta a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.