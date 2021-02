A jövő évi választásokat nem lesz könnyű megnyerni, de még nehezebb lesz utána kormányon maradni. A járvány alatt tovább terebélyesedett a NER rendszere.

Egyszer kell csak megnyerni egy választást, de akkor nagyon. Orbán Viktor még 2007-ben mondta ezt Tusványoson. Igaz, akkor azt is mondta, hogy a „szegényekkel kötendő politikai szövetség szükségszerű lépés”. Azt ígérte, ha a Fidesz hatalomra kerül, megteremti majd ezt a szövetséget. A szegényekkel kötendő szövetségből semmi se lett, viszont kiépült a Nemzeti Együttműködési Rendszere. Ez mára jóval több hű oligarchák szoros gyűrűjénél, hatalomhoz hű vállalkozók holdudvaránál, a közbeszerzések irányított rendszerénél, az uniós források pártközelbe csatornázásánál. A rendszer a hétköznapok részévé vált, a gazdaság, a választók és bizonyos értelemben az ellenzék is idomult hozzá. Lebontása hosszadalmas és bonyolult feladvány lesz. Kérdés, hogy ellenzéki győzelem esetén mennyi mozgástere lesz az új kormánynak a Fidesz által kifeszített gazdasági és intézményi hálóban. Erről beszélgettünk jogásszal, közgazdásszal, korrupciókutatóval, de csak az utóbbi adta nevét a válaszaihoz. - A járvány második hullámának tetőzésére egyértelművé vált, hogy a kormány sebességet váltott a haveri államkapitalizmus gépezetén. A pénzosztás a válságkezelés ürügyén és annak kulisszái mögött zajlik. Lásd például a Magyar Turisztikai Ügynökség mesés és pályázat nélküli támogatásait, a Szerencsejáték Zrt. által költött pénzeket, a szűnni nem akaró sportberuházásokat, a Magyar Mathias Corvinus Collegium részvényekkel és ingatlanokkal való kistafírozását, a hulladékgazdálkodás magánmonopóliumba adását – fejtegeti Martin József Péter közgazdász, a Transparency International (TI) Magyarország ügyvezető igazgatója. A válságban megnövelt állami kiadások tetemes részének semmi köze nincs a válságkezeléshez. De ez nem jelent paradigmaváltást. Nem arról van szó, hogy a hibrid (demokrácia és diktatúra) közötti rezsimből most diktatúrává alakulna a rendszer, csak felgyorsultak a korábbi trendek. A G-napig tartó időszak a TI ügyvezetője szerint a Simicska Lajosra optimalizált rendszerépítés kora volt, amikor az oligarchák az állam meghosszabbított kezeként kezdtek el működni. Az állami és a magántulajdon közötti határ számos ponton már akkor elmosódott. A cél – a közpénz magánvagyonná transzformálása, elitcsere és a társadalom bizonyos rétegeinek, főleg a kormányhoz lojális köröknek a helyzetbe hozása – azóta sem változott, de a hangsúly már nem a rendszerépítésen és működtetésen, hanem a halmozás felgyorsításán van. Ennek extrém megnyilvánulása Mészáros Lőrinc jórészt EU-s pénzből történt gazdagodása, amelynek sebessége példátlan a gazdaságtörténetben. A gázszerelő milliárdos pályája jól példázza, hogy az új burzsoázia tagjait nem az érdem, a rátermettség és a teljesítmény emeli fel, hanem a hatalom választja ki elsősorban a lojalitás és a hűség elismeréseként. Jelenleg nincs olyan adat, amely a korrupció elleni elemi lakossági felháborodásra utalna – mutat rá a TI ügyvezetője. - Sőt az Eurobarometer tavalyi felmérése szerint Magyarországon a legnagyobb a korrupció toleranciaindexe az Európai Unióban. A TI tavalyi korábbi kutatása pedig megállapította, hogy a kormánypárti szavazók 80 százaléka nem tekinti veszélynek az állami korrupciót. Kormányváltás esetén Martin szerint a jogállami normákat a gazdaságban is helyre kell állítani, például meg kell szüntetni a szisztematikus torzításokat a közbeszerzési rendszer és az azt részben átfedő uniós pénzosztó mechanizmus működésében, utána azonban a piacra kell bízni a gazdaság újraszerveződését. Az ellenzéki kormány mozgásterét mindezeken túl erősen befolyásolja majd a legitimáció ereje. (Minél kisebb lesz a győzelem, annál kisebb az esély a békés átmenetre és a tömeges „átállásra”.) Ha sikerülne nagy többséggel nyerni, az lökést adhatna az elszámoltatáshoz is. Bár ehhez azért nem érdemes nagy reményt fűzni: ha Budai Gyula Polt Péterrel a háta mögött ennyire jutott, akkor ennek azért eléggé behatároltak a határai. Az igazságszolgáltatás kulcspozícióiban azonban aligha úszható meg a többes személycsere. Fontos lenne az ügyészség és a különféle hatóságok szakmai autonómiájának visszaállítása. De ha ez megvan, akkor hagyni kell a jogi malmokat maguktól őrölni, s ha ez nem elég a kijátszott vagyonok visszaszerzéséhez, akkor az sajnos elveszett. Mindezeken túl kevés jogi, gazdasági eszköze lesz az ellenzéki kormánynak a NER felbontására, hacsak nem veszi át a Fidesz módszereit. Ehhez persze alkotmányozó többségre lenne szükség. Másrészt nehezen lenne elfogadtatható az ellenzéki szavazókkal. A korrupciós játszmák megtörése hosszú évekbe telhet, hiszen ehhez el kell hagyni az eddig követett magatartásmintákat.

Beárazták a rendszerszintű korrupciót Tévedés lenne azt hinni, hogy a jelenlegi rendszernek csak a csúcson ülő néhány oligarcha a nyertese, a rendszer haszonélvezői köre ennél sokkal szélesebb – hívja fel a figyelmet a Martin József Péter. A magánberuházási ráta (az üzleti beruházások aránya a nemzeti jövedelemhez) 2019-ben a második legmagasabb volt Európában. Ennek több oka volt, például a negatív reálkamat okozta olcsó hitelek, de az is, hogy a gazdasági szereplők egy része vélhetően „beárazta” a jogállamiság romlását, a rendszerszintű korrupciót, és megbékéltek azzal a helyzettel, hogy a magyar piacon a kormánybarátság többet érhet bármilyen innovációnál. A Simicska-birodalom villámgyors összeomlása is azt mutatja, hogy a lojalitás döntő szerepet játszik a rendszer fennmaradásában. Ha megszűnik a barátság a kormányfővel, a helyeket feltörekvő NER-lovagokkal töltik be. A NER cégbirodalmak pénzmozgásait figyelve azért látszik, hogy a többségük életképtelen rendszeres uniós és állami források nélkül. Gondoljunk csak a KESMA cégekre, amelyek közül önmagában a TV2 tavaly 17 milliárd forintos dotációt kapott hirdetések révén. Mészáros Eszterházy-birtokaival vetekedő földvagyona pedig a földalapú uniós támogatások feltételeinek átírásával gyorsan lenullázható. Ezek a pénzcsapok pedig elzárhatóak egy esetleges kormányváltáskor – mondta a Népszavának egy másik szakértő. A társaságok mérlegeiből is rendkívül behatárolt mozgástér olvasható ki. A közbeszerzési győzelmeket egymásra halmozó építőipari cégek például meglepően kevés saját erőforrással rendelkeznek. A Közgép kiesése a minimálisnál is kevésbé zavarta meg az építkezéseket. A tényleges munkát elvégző alvállalkozók egyszerűen egy másik társaság ernyője alatt gyűltek össze. A nagy holdingok többsége mesterségesen felpumpált, valós piaci stratégiával, struktúrával és eszközökkel nem bíró cég. Pozíciójuk megtartásában persze sokat segíthetnek a különféle koncessziók. A kormány épp most árusítja ki a hulladékágazatot és az elektronikus jegyértékesítést. De amíg Simicska szisztematikusan építkezett, Mészáros-köre egyszerű parazita. A felhalmozott vagyon nagysága így is tekintélyes. Éves szinten átlagosan a GDP 5 százalékát tehette ki. Akad aki szerint a párt közeli alapítványok – az alaptörvény utolsó módosításával az állami ellenőrzés alól kivont - vagyona önmagában elegendő a holdudvar akár több cikluson át való kitartására. A Mathiasnak átadott vagyontömeg az összes pártalapítványnak juttatott támogatás hússzorosa.