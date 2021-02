Rendőrkézen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi

Haris Ahmed évekig szerepelt az Interpol legveszélyesebb embereket felsoroló listáján, a leginkább körözött bangladesiek toplistáján pedig továbbra is ott a neve.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi együttműködés keretében vizsgálja Haris Ahmed ügyének körülményeit – válaszolta az ORFK sajtóosztálya a 24.hu kérdésére. Az Al Jazeera nemrég arról számolt be, hogy Haris Ahmed Magyarországra szökött Bangladesből, miután ott életfogytiglanra ítélték egy politikai gyilkosságért. Ahmed öt éve érkezett hamis papírokkal Budapestre, azóta Mohammad Hasan álnéven él a fővárosban. Sajtóinformációk szerint Haris Ahmednek szoros kapcsolata van a bangladesi politikai elittel: bátyja a bangladesi hadsereg tábornoka, aki Sejk Haszina miniszterelnökkel is bizalmas viszonyt ápol. – A Budapesten élő bangladesi ennek a kapcsolatnak is köszönhetően intézheti továbbra is korrupt ügyei: ugyan éttermekkel és pénzváltással is foglalkozott Magyarországon, de mint felvételek bizonyítják, kenőpénzek elfogadásából is igyekszik gazdagodni. Haris Ahmed kenőpénzekért cserébe például bangladesi állami tisztségeket kínált – írja a 24.hu. Hozzáfűzték, Ahmed évekig szerepelt az Interpol legveszélyesebb embereket felsoroló listáján, a leginkább körözött bangladesiek toplistáján pedig továbbra is ott a neve. (Képünkön Sejk Haszina – Banglades miniszterelnökéig érhetnek az Ahmed-ügy szálai)