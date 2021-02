BL-nyolcadöntő: Budapesten lesz az RB Leipzig–FC Liverpool meccs

A német határzár miatt a Puskás Aréna ad otthont a 2021. február 16-ra kitűzött futballmérkőzésnek, ahol a Lipcse lesz a pályaválasztó.

A Puskás Aréna ad otthont az RB Leipzig-FC Liverpool párharc első felvonásának a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A találkozót február 16-án rendezik a magyar fővárosban, míg a liverpooli visszavágó március 10-én lesz. A német csapat, amelynek Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik révén három magyar válogatott játékosa is van, azért nem tudja hazai pályán fogadni a riválisát, mert a német hatóságok lezárták a határokat olyan országok, így Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új variánsa terjed. „Köszönet illeti az RB Leipziget és az FC Liverpoolt a szoros együttműködésükért, hogy közösen megoldást kerestek és találtak a helyzetre, és persze a magyar szövetséget is, amely támogatta a mérkőzés budapesti megrendezését” – olvasható az európai szövetség (UEFA) közleményében. A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a párharcot, amelynek szervezője hivatalosan a német Lipcse együttese, mely az UEFA ajánlását is figyelembe véve választotta ki a budapesti helyszínt. A Borussia Mönchengladbach szintén lehetséges helyszíneket keres arra az esetre, ha Németországban meghosszabbítják az érvényben lévő tiltást, ugyanis február 24-én az ugyancsak angol Manchester Cityt látná vendégül a BL nyolcaddöntőjében. (Képünkön a Puskás Aréna, amelyben legutóbb, tavaly decemberben – zárt kapuk mögött – a Ferencváros és a Barcelona játszott BL-mérkőzést)