Budapesten a kötelező is drágább

Átlagosan 9 százalékkal, 44 523 forintra nőtt tavaly a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díja. Budapesten - a nagyobb károkozási kockázat miatt - ennél is gyorsabb ütemű, 15 százalékos volt a drágulás, a fővárosban így 63 213 forint volt az átlagár – derült ki a jegybank hétfőn közölt adataiból.

Kandrács Csaba alelnök azt is bejelentette: ezentúl honlapjukon negyedévente közzéteszik azt az indexet, amely 2016 első negyedévéhez viszonyítva mutatja meg az egyedi használatú személygépkocsik kgfb-díjának változását. Ez az eddig fellelhető kalkulációktól eltérően a teljes piac adatai alapján számol: figyelembe veszi a biztosítót váltók, a maradók és az újonnan biztosítást kötők szerződéseit is. A jegybank emellett egy úgynevezett korrigált személyautós indexet is közzétesz, amely a biztosítási adóval, illetve a biztosítói kárkifizetések és tartalékolások levonásával a nettó díjváltozást mutatja be. A most közölt index szerint 2016 első negyedéve és tavaly december között 73 százalékkal lett drágább az átlagdíj, míg az adók, károk hatásától megtisztított index 40 százalékkal nőtt. A kgfb-piac szerződésszámának 69 százaléka a személyautókra vonatkozik, de az MNB a többi járműtípusra is közöl adatokat: a flotta- és egyedi szerződésekre vonatkozó adatsorok taxikra, motorkerékpárokra, segédmotorkerékpárokra, buszokra, teherautókra, vontatókra és nehéz pótkocsikra számítva érhetőek el. Ezekben a kategóriákban a díjnövekedés nem haladta meg a 10 százalékot, sőt egyes 10-100 ezres darabszámú járműkategóriában, például a flottás személyautóknál, a nagy buszoknál és a nehéz pótkocsiknál 1-8 százalék közötti díjcsökkenés látható az elmúlt évben.