"Üzletileg hasznos" - angol sztárcsapat érkezik a Puskás Arénába

Közpénzből újították fel azt a váci rendházat, ahol szintén közpénzből az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára irodát bérel.

Új irodája van Rétvári Bencének a választókerülete központjában: az Országgyűlés havi 195 ezer forintot fizet a KDNP-s parlamenti képviselő váci helyiségéért. Az Emmi parlamenti államtitkára Vác egyik legszebb épületében, a 2,6 milliárdos kormányzati támogatással felújított és átalakított ferences rendházban vett ki egy helyiséget alig 200 méterre a Duna-parttól. A Géza király téren található Szent Kereszt templomot és kolostort a 18. században a városba települő ferencesek építették. A rendházi épület hosszú éveken át elhagyatottan állt – korábban levéltárként használták, – ám 2018-ban elindult a felújítása. Az épületet birtokló ferences rendtartomány és a magyar piaristák egy módszertani és munkaerőpiaci központ kialakításába kezdtek, hogy ezzel segítsék a Vác környéki SNI-s fiatalok – sajátos nevelési igényű, azaz fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű tanulók – elhelyezkedését, társadalmi integrációját. Az intézmény jelenleg 250-300, pályaválasztás előtt álló fiatallal foglalkozik. A módszertani központ tervét bőkezűen támogatta a kormány: már 2016-ban 1,7 milliárd forintot különítettek el az épületek felújítására és a módszertani központ berendezésére. Így jött létre a Piarista Kilátó Központ, ami annyira kormányzati projekt, hogy a büdzséjét is a központi költségvetés határozza meg: a Palkovics László vezette innovációs tárca 330 millió forintot adott az idei működtetésére. A piarista gimnáziumban végzett, a rendhez ma is kötődő Rétvári Bence már a beruházás kezdeteinél jelen volt: 2018 márciusában kollégájával, Latorcai Csaba Emmi-államtitkárral büszkén mutatta a kormány – akkor éppen – 570 milliós támogatási „csekkjét” a váci templom kapuja előtt, jelen volt az intézmény ünnepélyes megnyitóján is. Majd hónapokkal később ide helyezte át irodáját: 2020. december elsején az Országgyűlés Hivatala (OH) határozatlan idejű szerződést kötött a Piarista Kilátó Központot vezető Katona Miklóssal 3,51 millió forint értékben. A 195 ezer forintos bérleti díj ismeretében ez legalább másfél évre szóló megállapodást jelent. Katona Miklós lapunknak hangsúlyozta, az intézmény jogszerűen adhatja ki a kolostor szobáit és közösségi tereit. Jelenleg azonban csak Rétvári Bence bérel náluk irodát, egy 48 négyzetméteres, első emeleti helyiséget – a bérleti díjat Katona szerint a frissen átadott rendház állagmegóvására és fejlesztésére fordítják. Az Országgyűlés Hivatal a Népszava kérdésre közölte: Rétvári maga kérte, hogy kössenek szerződést a piarista intézménnyel. A bérleti díj a rezsiköltséget is tartalmazza, a parlamenti államtitkár a szerződés értelmében pedig alkalomszerűen a rendház két másik helyiségét is használhatja „társadalmi események lebonyolítása céljából”. Rétvári egyébként 2018 szeptembere és 2020 júliusa között három helyiséget – egy 53 négyzetméteres, egy 50 négyzetméteres és 40 négyzetméteres irodát – bérelt az OH-n keresztül Vácon. Jelenleg két irodát tart fent a városban, a rendházi mellett a 40 négyzetméteres helyiséget is megőrizte – utóbbiért havi 83 ezer forintot fizet az Országgyűlés. Kerestük a kereszténydemokrata politikust, hogy megkérdezzük, miért volt szüksége egy időben három irodára, illetve nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy abban az épületben bérel irodát, amelynek közpénzből történt felújítását államtitkárként maga is támogatta, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre.