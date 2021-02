Szputnyik V: óvatosságot kérnek

Négy vakcinával oltják a regisztráltakat, az orosz oltóanyag esetében azonban számos krónikus betegségnél óvatosságra intenek.

Az eddigi kettő helyett már négy vakcinával folytatódik az idősek és a hatvanévesnél fiatalabb krónikus betegek oltása – jelentette be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője hétfőn az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A háziorvosok a kedden érkező Pfizer- és a hét második felére várt újabb Moderna-szállítmányokból kapnak oltóanyagot, valamint a hétvégén érkezett Astra-Zeneca készítményét is kezdik használni. Továbbá a kórházi oltópontokra visznek Szputnyik vakcinát. Ez utóbbiról Müller Cecília országos tisztifőorvos jelezte: a gyártó szerint "bizonyos krónikus betegségeknél kellő óvatossággal" kell eljárni. Bár ő erről részleteket nem mondott, a védőoltást fejlesztő Gamaleja Intézet január közepi figyelmeztetéséből tudjuk, hogy ezt terméket nem ajánlják rosszindulatú daganattal, a krónikus máj-, vese- és endokrin- betegséggel kezelteknek. Utóbbiak között kiemelten említették a pajzsmirigy-diszfunkciót, és a nem jól beállított cukorbetegséget. Ezeken túl óvatosságot kívánnak még a vérképzőrendszer súlyos bajai, az epilepszia, a koszorúér-, az agyi vérkeringés, a különféle szívgyulladások és egyes idegrendszeri és érbetegségek. Továbbá jelezték, hogy az oltás kockázatos lehet autoimmun betegségek esetén, mert az immunrendszer stimulálása az állapot súlyosbodásához vezethet. A tájékoztatón elhangzott: a megyei oltási munkacsoportok és a háziorvosok közösen szervezik a legidősebbek kórházi oltópontos oltását, akik közül most a krónikus betegségekben nem szenvedő regisztráltak kapnak vakcinát. Arról, hogy ki oltható és ki nem, a háziorvos, illetve az oltóorvos dönt.



Az AstraZeneca vakcinájával a 60 év alatti, regisztrált krónikus betegek oltását kezdik meg. Így a szív- és érrendszeri, valamint krónikus tüdőbetegséggel, daganattal, diabétesszel kezeltekét illetve a transzplantáción átesettekét. György István beszélt arról is, hogy a mostani szakaszban szükséges vakcinákat a hét közepéig kiszállítják, a háziorvosokhoz eljuttatják az oltóanyagok dokumentációit és a legfrissebb listákat a praxishoz tartozó regisztrált oltandókról. Továbbá a pontos feladataikat is megkapják megyei oltási munkacsoportoktól. Az ő reszortjuk lesz az oltás előtt állókat felhívni, a vakcinabeadás időpontját megbeszélni, valamint azt is eldönteni, hogy kinek kell kórházi oltópontra mennie. Az ország 25 kórházi oltópontján egyenként naponta több száz embert oltottak a hétvégén is. Általában gyorsan, jól szervezetten zajlottak az intézményi oltások. A közösségi hálón pénteken közzé tett fotó szerint viszont a kistarcsai kórház folyosóján egymás hegyén-hátán álltak - ugyan maszkban, de kellő fizikai távolságot meg nem tartva - az emberek. Információink szerint, noha mindenkinek egyéni időpontja volt az oltásra, a reggeli órákban egyszerre több betegszállítóval, magángépkocsikkal érkeztek tömegesen az emberek. Az intézmény vezetői pedig hiába nyitottak meg újabb folyósokat a várakozásra, mindenki az oltópont előtti ajtóknál tolongott. Kérésre sem voltak hajlandók távolságot tartani. Lapunk úgy tudja: az oltópont munkatársai másfél óra alatt annyira felgyorsították a folyamatot, hogy a tömeges sorállás megszűnt. Ezen a napon több mint 400 pácienst fogadtak itt. Nem csak az emberek időpontra érkezése körül vannak zavarok. Míg ugyanis az Astra-Zeneca készítményének az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) oldalán olvasható az alkalmazási leírása, az orosz vakcináé az azt engedélyező hazai gyógyszerhatóság hivatalos weboldalán még lapzártánk idején sem hozzáférhető. (A hazai jogszabályok ugyanakkor nem teszik lehetővé, hogy olyan gyógyszert alkalmazzanak az orvosok amelynek hivatalos alkalmazási előirata nem ismert.) Igaz, az operatív törzs szóvivői azt ígérték a hét közepére ez is ott lesz a háziorvosoknál.