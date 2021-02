Nagy hideget hoz szerdától egy ciklon az országba

TITKOLÓZÁS Müller Cecília is kínosnak érzi hivatala, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatkikérésekkel kapcsolatos érvelését - legalábbis erre utal az általa írt levél, amelynek címzettei között véletlenül Hadházy Ákos is szerepelt.

A független képviselő közérdekű adatigénylést küldött az NNK-nak a központ 17 milliárd forintos, uniós forrásból finanszírozott programjával kapcsolatban, Müller két hét után reagált, és a veszélyhelyzetre hivatkozott: mint írta, az adatigénylés teljesítése veszélyeztetné az NNK feladatellátását, ezért további 45 nappal tolta ki a válaszadási határidőt. Azonban saját válaszával sem lehetett elégedett, mert utána kollégáinak is küldött levelet – a címzettek között viszont Hadházyt is ott felejtette: „Erre nincs egy jobb szövegünk? Ez a veszélyezteti a feladat ellátást, miért kell beleírni? Egyszerűen miért nem hivatkozunk a jogszabályra, hogy 45 nappal meghosszabbítjuk az adatszolgáltatást és kész” – írta második levelében a tiszti főorvos.

Hadházy szerint mindez komoly jogsértésekről tanúskodik: a kormány eleve visszaél a veszélyhelyzet adta teljhatalommal, amikor hónapokra korlátozza a közérdekű adatok kiadását. Mivel azonban uniós forrásokról van szó, az NNK időhúzása a január elsejével induló EU-s jogállami mechanizmussal is ütközhet. Ráadásul még Müller is vállalhatatlannak érzi magyarázatát – fogalmazott lapunknak. A politikus az országos tiszti főorvos válaszai miatt előbb Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz, és ha szükséges, az uniós hivatalokhoz fordul.

Kollégáinak küldött második leveléből az is sejthető, hogy Müller Cecília nem ismeri a kormányrendeletet, amire alapozva időt kért. A hivatalok ugyanis csak akkor hosszabbíthatják meg kétszer 45 nappal a közérdekű adatok kiadását, ha valószínűsíthető, hogy az adatigénylés veszélyezteti a közfeladatok ellátását. - Csak úgy nem lehet adatokat visszatartani, a kormányzati szerveknek muszáj a rendeletben megadott okra hivatkozniuk. Igaz, ezt már automatikusan teszik, akár indokolt a halasztás, akár nem. A rendelettel érvelni jogszerű, de egy bírósági perben már azt is meg kellene magyarázniuk a szerveknek, miben és hogyan akadályozná munkájukat az adatközlés -mondta lapunknak Kaputa Júlia, a Társaság a Szabadságjogokért szakértője.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk Müller Cecíliának: szerettük volna megtudni, hogy ha még szerinte is átlátszó, rossz szöveg a feladatellátás veszélyeztetését emlegetni, akkor miért erre hivatkozott, és valójában milyen indokkal tartja vissza a Hadházy Ákos által kért adatokat. Az országos tisztifőorvos nem válaszolt megkeresésünkre, az operatív törzs tájékoztatóján viszont türelmet kért azoktól, akik valamilyen adatszolgáltatási igénnyel fordulnak a NNK-hoz, mert - mint mondta - ezeket is meg kell előzze az emberi életek védelme, az oltási terv következetes végrehajtása.

A nyilvánosságra hozott levél miatt Szél Bernadett Facebook-oldalán jelentette be: hivatali visszaélés gyanújával tesz feljelentést Müller Cecília ellen.