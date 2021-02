Péntektől csak negatív teszteredménnyel engedélyezik a kiutazást Tirolból

Az árvízvédelemért is felelős osztályon dolgozó nőnek fogalma sem volt a szakterületről, és a számítógépét sem tudta kezelni.

Két hónap után megbukott a volt pincérnő, aki a romániai Prut-Barlád Vízügyi Medence Igazgatóságán dolgozott. Simona Iancuról a Recorder oknyomozó portál riportja derítette ki, hogy az intézmény árvízvédelmi osztályán dolgozott egy olyan poszton, ami vízügyi mérnöki szakértelmet kívánt volna – írja a Főtér . A nő „vízügyi mérnöki” karrierjének elindulása előtt pincérnő volt egy jászvásári bárban, és a portál szerint a vízügyi hivatal politikai alapon kinevezett igazgatója vette fel. A pincérnőt a Vatra Moldoviţei község polgármesteri hivatal alkalmazta, majd három nap után átkerült a vízügyi hivatalhoz a mérnöki posztra. Simona Iancu hétfőn mondott fel a községházán, ezzel pedig megszűnt a munkaviszonya a vízügynél is. Persze csak a Recorder leleplezését követően. Az oknyomozó lap arról is beszámolt, hogy Iancunak nem csak a vízügyi szakterületről nincs halvány fogalma sem (nem tudta megmondani, mit jelent a vízhozam), de még az íróasztalán álló számítógépet sem tudja kezelni. A botrány kipattanása után a helyszínre kiszállt egy kormányzati ellenőrző testület és a román korrupcióellenes ügyészség is házkutatást tartott az igazgatóság székhelyén.