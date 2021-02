Egy év tíz hónap fogházra ítélték az M3-ason két ember halálát okozó férfit

Őrizetben az a férfi, akinek nyomára – a júliusi halálos bántalmazás után – csak idén februárban bukkantak a rendőrök.

Beismerő vallomást tett kihallgatásán az a 27 éves férfi, akit több mint fél éves, minden részletre kiterjedő nyomozás után gyanúsítottak meg halált okozó testi sértéssel a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói – írja a police.hu . A rendőrök 2020. július 12-én, Debrecen belvárosában történt bántalmazás ügyében indítottak nyomozást. Az utcán magatehetetlenül fekvő áldozatra, egy hajléktalan férfira a járókelők találtak rá. A rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai is azonnal a helyszínre mentek, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A nyomozóknak múlt csütörtökön „került látókörébe” egy férfi és egy nő, akiket szombaton már ki is hallgattak. A nyomozás adatai szerint a 27 éves férfi párjával egy közeli boltba tartott, amikor útközben szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Verekedni kezdtek, a gyanúsított pedig az időközben földre kerülő áldozatát többször fejbe is rúgta. A 27 éves férfi részletes beismerő vallomást tett, a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.