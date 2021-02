Dunaújvárosban napokra leállt a távhőszolgáltatás ebben a kellemes februári időben

Reggel óta ónos eső esik, amely ráfagy az utakra és az ágakra is.

Balesetveszélyessé válhat a Normafa környéke a jég miatt - figyelmeztetett a XII. kerületi önkormányzat kedden. Budán, a Normafánál reggel óta ónos eső esik, amely ráfagy az utakra és az ágakra is. A jég vastagsága még csak 1-2 milliméter, de már ennyi is letörheti a kisebb ágakat – áll Hegyvidék önkormányzatának keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében. A turista- és sétautak már most is rendkívül csúszósak, ezért a kirándulást és a sportolást nem javasolják. A jegesedést folyamatosan figyelemmel kísérik a Normafa Park és az önkormányzat munkatársai, és ha a romló időjárás balesetveszélyt jelenthet, a kerület korlátozza az erdőlátogatást – közölték. Hozzátették: minderről a hivatalos web- és közösségi oldalaikon folyamatosan tájékoztatnak. Felidézték, hogy 2014 decemberében, amikor a városban 0 fok körüli hőmérséklet és esőzés volt, a Normafán a több centiméter vastag jég nagy ágakat tört le, villanyoszlopokat és több száz fát döntött ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss veszélyjelzése szerint ismét többfelé – Budapesten is – várható ónos eső.