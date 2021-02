Bosszús EP-képviselők előtt magyarázta moszkvai bizonyítványát Josep Borrell

A várhatóan legalább egy hétig tartó tárgyalás első napján mintegy négy órán keresztül arról tárgyalnak majd, hogy alkotmányos-e az eljárás.

Helyi idő szerint kedd délután megkezdődött Donald Trump volt amerikai elnök második alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) tárgyalása a szenátusban . A republikánus politikus ellen a demokraták lázadás szítása miatt emeltek vádat, a Capitolium január eleji megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott, gyújtó hangú beszéde miatt , amely után hívei megrohamozták a törvényhozás épületét . A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is. A várhatóan legalább egy hétig tartó tárgyalás első napján mintegy négy órán keresztül arról tárgyalnak majd, hogy alkotmányos-e az eljárás. A szenátus ezt követően szavaz arról, hogy elutasítják-e a volt elnök elleni vádat. Amennyiben ez a voksolás azzal az eredménnyel zárul, hogy az eljárás alkotmányos, akkor szerdán folytatódik a tárgyalás a vád érveinek ismertetésével. Ez a negyedik impeachment amerikai elnök ellen – egyben a második, amelynek Trump a főszereplője. Egy éve azért vonták felelősségre, mert a segélyek visszatartásával próbálta zsarolni az ukrán elnököt, hogy jelentsen be vizsgálatot Joe Biden ellen, illetve akadályozta a kongresszust a történtek felderítésében. Akkor Trumpot a szenátus végül felmentette. Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy most is hasonló eredményre lehet számítani.