98-an haltak meg az elmúlt egy napban a koronavírus miatt

Az LMP-s Ungár Péter még január 23-án írt kérdést Szijjártó Péternek, amelyben emlékeztette a külügyminisztert, hogy az Európai Parlament kiterjesztené az Oroszország elleni szankciókat Alexej Navalnij bebörtönzése miatt, és leállíttatná az Északi Áramlat 2 gázvezeték építését. „Egyetért-e a magyar kormány az Európai Parlament (...) állásfoglalásával?” – kérdezte akkor Ungár. A miniszteri reakció csak február 8-án érkezett meg. Azóta kiderült, hogy Navalnijt több mint két év büntetőtáborra ítélték egy kirakatperben, tüntető híveit pedig példátlan kegyetlenséggel verte szét az orosz rendőrség. Magyarország az egyetlen olyan uniós tagállam volt, amely nem ítélte el a brutalitást. Szijjártó Péter erről az Indexnek azt mondta: „ha mindennap mindenfajta nyilatkozatban elítélünk hat-nyolc eseményt a világban, akkor egy idő után senki sem fog ránk figyelni”. Ungárnak küldött válaszában a miniszter más okot említett: „A magyar kormány a külpolitika minden területén – így az energiapolitika területén is – a nemzeti érdeket képviseli” – írta. Navalnij nevét meg sem említette. Miközben az unióval és adott esetben az Egyesült Államokkal szemben Szijjártó keményen tud fogalmazni, a nem kifejezetten demokratikus működésükről ismert államok kapcsán gyakran nagyon óvatosan foglal állást. Tavaly augusztusban Szijj László nagyvállalkozó adriai jachtjának fedélzetéről üzenve „párbeszédes megoldást” sürgetett, miközben a Lukasenka-rezsimhez hű belarusz biztonsági erők éppen százakat vertek össze, többeket meg is gyilkoltak, hogy megfélemlítsék az elcsalt választások miatt tüntető tömeget. A magyar Eximbank pár hónappal korábban 40 millió dolláros hitelt adott Minszknek, Orbán Viktor pedig nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Aljakszandr Lukasenkával. Magyarország egyetlen európai országként nem támogatta, hogy az ENSZ emberi Jogi Tanácsa kivizsgálja a Fülöp-szigeteki drogellenes háborúban lemészárolt ezrek ügyét. Szijjártó Péter akkor azt mondta, csak az ítélje meg Duterte-kormány tisztogató akcióját, aki már járt a Fülöp-szigeteken, és beszélt a helyiekkel. Szijjártó többször is ellátogatott oda, és személyesen is találkozott a több gyilkosságot is bevalló Rodrigo Duterte elnökkel. Magyarország azóta baromfihúst és Hell-energiaitalokat exportálhat a 105 milliós országba.