Karácsony reméli, nem a lopakodó olimpiára költi a kormány az uniós helyreállítási alap pénzeit

Az országos tisztifőorvos szerint emelkedő tendencia várható a fertőzések tekintetében.

- erről beszélt az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatóján az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos. Békássy Szabolcs mindenkit arra kért, hogy senki se hívogassa a háziorvosokat, mikor kap oltást. Azt tanácsolta, várják meg, ameddig ők jelentkeznek. Jelezte, az oltandó személyek listája hétről hétre frissül, így azok, akik a közelmúltban regisztráltak, ők is sorra kerülnek. Hozzátette, sok jelzést kapnak a praxisokból, hogy egyre több a megbetegedés. Hangsúlyozta, érdemes hiteles információkból tájékozódni vakcinákról, ehhez pedig a háziorvosokat ajánlja. 10 napja mozdulatlan a járványgörbe, konstans számot mutat - mondta el az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint ez nem csak itthon figyelhető meg és sokan próbálják megfejteni, mi lehet annak az oka, hogy nem csökken a görbe.

Itthon úgy számolnak, hogy emelkedni fog majd a görbe a mutáns vírusok terjedése miatt. Ezt csak a védőoltások hatékony és gyors beadásával lehet megakadályozni. A számadatok óvatosságra intenek, ezért fontos, hogy a beoltottak száma folyamatosan növekedjen. Müller Cecília jelezte, hogy akit beoltottak és mint kontaktszemély azonosítják, nem kell karanténba vonulnia. Beszélt arról is, hogy az orosz vakcinát benyújtották engedélyezésre az Európai Gyógyszerügynökséghez. Ennek kapcsán reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb zöld utat kap a Szputnyik. Túl korainak nevezte a higiénés szabályok enyhítését, mivel egy korai nyitás sok veszélyt jelent - utalt azokra a hírekre, miszerint több vidéki városban is lazítottak a szabályokon . Emiatt körültekintésre és maximális óvatosságra intette a városvezetőket. Kérdésre válaszolva elmondta, influenzajárvány nincsen. Müller Cecília az oltásokkal kapcsolatban azt is mondta,