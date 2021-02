Elton John és Michael Caine közös videóban buzdítja oltásra a brit időseket

A klipben a két brit világsztár viccesen hívja fel a figyelmet a vakcina fontosságára.

Elton John popénekes és Michael Caine színész közös videóban buzdítja a koronavírus elleni vakcina beadatására az időseket Nagy-Britanniában, ahol jelenleg a 70 év felettieket oltják. A másfél perces, humoros videoklipben a 73 éves Elton John az oltásösztönző videóban való szereplésre pályázik a brit egészségügyi szolgálatnál (NHS), ahol azonban az igazgató nem találja elég jó előadónak és felkéri, hogy próbálja meg eljátszani Michael Caine-t, de az énekes alakítása nem meggyőző. Végül személyesen lép színre a 87 éves Michael Caine, aki elnyeri a szerepet. A próbafelvételek során mindkét pályázó megkapja színleg a Covid-19 elleni védőoltást, miközben Elton John azt hangsúlyozza, hogy az oltóanyagok megfelelnek minden biztonsági és minőségi előírásnak, és ha minél többen beoltatják magukat, annál nagyobb esély van a járvány megállítására, Caine pedig arról beszél, hogy az oltás nem fájt. A klipben Elton John énekelni kezdi az I'm Still Standing (Még mindig talpon vagyok) című slágerét, és elhangzik Michael Caine szállóigévé vált kedvenc kifejezése, a not many people know that (nem sokan tudják ezt). A színész oda is szúr a popsztárnak: kéri az igazgatót, „mondja el a másik fickónak, hogy nem ő nyerte az állást”. Nagy-Britanniában már 12,6 millió embernek adták be a védőoltást, és február 15-ig szeretnének beoltani mindenkit a négy leginkább elsőbbséget élvező kategóriában, vagyis minden 70 év feletti lakost. Vannak azonban olyan aggodalmak, hogy a vakcinációval kapcsolatos álhírek és összeesküvés-elméletek miatt egyesek nem akarják a védőoltást. „Azért akartam részt venni ebben a filmben, hogy megmutassam az embereknek, milyen előnyökkel jár az oltás, miként véd meg bennünket és szeretteinket” – idézte az NHS közleménye Elton Johnt. Az oltáspárti reklámvideót a világsztárokkal a brit felsőház egyik tagja, Ara Darzi volt sebészorvos hozta össze, aki baráti viszonyban áll mindkét hírességgel. Az NHS közleménye szerint már mindketten megkapták a védőoltást a való életben is.