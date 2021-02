Most a Navalnij mellett tartott tüntetés főszervezőjét venné elő a putyini karhatalom

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a frekvencia megvonása sért-e uniós jogot.

"Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy a Klubrádió törvényesen folytathassa a működését. Emellett vizsgáljuk, hogy a sugárzás megszüntetéséhez vezető döntés összhangban van-e az EU jogszabályaival" — mondta a Népszava kérdésére Christian Wigand szóvivő a bizottság szerda déli sajtótájékoztatóján. “A Klubrádió ügye csak fokozta a magyar médiaszabadsággal és pluralizmussal kapcsolatos aggodalmainkat, amelyeket kifejtettünk a jogállam helyzetéről tavaly publikált magyar országjelentésben” — tette hozzá. Wigand kifejtette, hogy az EU távközlési irányelve szabályozza a sugárzási frekvencia odaítélésének, megújításának és megvonásának a folyamatát. Az Európai Bizottság tisztázni szeretné az illetékes magyar hatóságokkal, hogy döntéseik során tiszteletben tartják-e a jogszabály arányosságra és megkülönböztetés-mentességre vonatkozó elveit, és biztosítani kívánja, hogy a Klubrádió a végső döntés megszületéséig, az átmeneti időszakban is használhassa a frekvenciáját. A bizottsági sajtótájékoztatón szóba került a magyar média kormányzati torzításával kapcsolatos két versenyjogi panasz is, amelyet 2016, illetve 2018 óta vizsgál a brüsszeli testület. A panaszokat Jávor Benedek volt EP-képviselő, a Mérték Médiaelemző Műhely és a Klubrádió nyújtotta be a közmédiának, illetve a kormánypárti médiának juttatott, szerintük illegális állami támogatások miatt. Ariana Podestá versenyjogi szóvivő azonban nem tudott friss információkkal szolgálni, ahogy néhány hónappal ezelőtt, úgy most is azt ismételgette, hogy az uniós versenyhatóságnak időre van szüksége a helyzet feltárásához. Eközben nagyon úgy néz ki, hogy a panasz túléli az egyik panaszost, a Klubrádiót.