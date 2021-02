Börtönbe küldené a Gellért-hegy fegyveres tinibandáját az ügyészség

Pisztollyal raboltak ki járókelőket. A tagok kő-papír-ollóval döntötték el, ki az, aki elszedje az áldozatok értékeit.

A bandának nem volt szerencséje 2019. december 11-én, amikor a Minerva utcában késsel és gáz-riasztó fegyverrel megkíséreltek kirabolni egy férfit, aki elmenekült. A két fiú a sértett után futott, egyikük egy lövést is leadott az irányába, a férfi azonban nem sérült meg. Ez már a sokadik ilyen rablásuk lett volna, nem meglepő hát, hogy a rendőrség nyomozást indított a banda után. A tagok vesztét mégsem ez okozta, hanem hogy pechükre belefutottak a Minerva utca környékén járőröző rendőrökbe. A lövések hangját ugyanis a hatóság emberei is meghallották, és még a helyszínen elfogták a környéket terrorban tartó csapatot. A banda négy tgjával szemben letöltendő, ötödik társuk ellen felfüggesztett börtönbüntetést indítványozva nyújtott be vádiratot az ügyészség. Az egyik rablás során a 444.hu újságírójának lánya is áldozatául esett : tőle készpénzt vittek el. A rablás után a bandával a portál részletesen foglalkozott, így volt tudható az, hogy a fiatalok jómódú családokban nőttek fel. Az egyikük édesapja egy fővárosi kórház sebész-főorvosa, de akadt olyan is, aki a történtek idején egyházi iskolába járt. Egyiküknek sem volt szüksége pénzre, az elrabolt dolgokból alkoholt, cigarettát vettek, vagy éppen buliba mentek.