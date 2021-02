Oltásutalvánnyal élesztenék újra a járvány miatt haldokló ágazatokat

Az MSZP szerint így elérhető lenne a csaknem száz százalékos átoltottság, továbbá segítenének a válságba jutott ágazatokon is.

Aki magyar állampolgárként beoltatja magát, kapjon egy tízezer forintos oltási utalványt, amelyet a járvány miatt válságba jutott ágazatokban, így a vendéglátásban és a szolgáltatások területén lehetne felhasználni – ismertette a szocialisták új javaslatát online sajtótájékoztatóján Molnár Zsolt. Az MSZP pártigazgatója szerint az oltási utalványokkal segítenék az életek védelmét. Szerinte ezzel elérhetnék, hogy szinte a teljes magyar társadalom oltottsági szintje elérje a száz százalékot, mert akkor leszünk teljes biztonságban.



„Ezzel forráshoz juttatnánk azokat a vállalkozásokat és családokat is, amelyek mára a csőd szélére jutottak: az utalványok beváltásával csaknem 100 milliárd forint többletforrást juttathatunk az érintett ágazatoknak” – mondta Molnár Zsolt.

Egyben felszólította a kormányt, hogy hozzon felelős döntéseket, ahogy ők is felelős javaslattal álltak a magyar társadalom elé. Az MSZP szerint ugyanis nagyon fontos, hogy minél többen oltassák be magukat, ezért Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlóan a párt is erre kéri az embereket, mert:

„Így fogjuk elérni, hogy minél hamarabb visszakapjuk a normális életünket.”

Molnár Zsolt végül jelezte, a szocialisták fenntartják korábbi javaslataikat is, amelyek szerint az álláskeresési járulék kilenc hónapig járjon az érintetteknek, és az igazolta koronavírusosak százszázalékos táppénzre legyenek jogosultak-