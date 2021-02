Betett a pandémia a Kitörésnek

A kis üzletet, parkjukat féltik a zamárdi Rózsa tér környékén élők, az ABC helyén ugyanis ingatlanfejlesztés kezdődik, s ezzel újabb zöld sziget szűnik meg a tópart közelében.

Király hely! - olvasható a tömör, de kifejező jellemzés a zamárdi Király ABC-ről, amely hosszú évek alatt a helyiek élete részévé vált. Bár a nagybevásárlásokat az elmúlt években már mindenki a siófoki multiknál intézte, friss kenyérért, felvágottért, tejtermékért, az ebédhez hirtelen szükséges hozzávalókért a Rózsa téri boltba jártak. Éppen ezért érte őket kellemetlen meglepetésként, hogy kiderült, a bolt és a parkoló területét megvásárolta a siófoki Black Real Invest Kft., mely ABC helyett apartmanházat képzel a területre. - Fogalmunk sem volt róla, hogy a bolt nem közterületen áll: az önkormányzat a kétezres években értékesítette az ABC telkeit, előbb az üzletet, majd a parkolót – tájékoztatott a kisbolt megmaradásáért küzdő civil tömörülés, a Közért Kollektíva egyik tagja. A lapunk által lekért tulajdoni lapból kiderült, a terület az elmúlt években többször gazdát cserélt, kétszer jelzáloggal is terhelték, mielőtt a tavaly október közepén, két héttel a vásárlás előtt alapított Black Real Invest megvásárolta volna. És miután az önkormányzati értékesítéskor a kisváros akkori vezetése elmulasztotta, hogy rendelkezzen a profilmegtartási kötelezettségről, így az új tulajdonos nyugodtan elbonthatja a kisboltot. Ráadásul az apartmanház felhúzásához sem kell egyeztetnie a környékbeliekkel, ugyanis a téren álló egységnek nincsenek közvetlen szomszédai. A közelmúltban összevont, 527 négyzetméteres terület már csak azért is vonzó egy ilyen projekt számára, mert bár az üdülőházas övezetben 20 százalékos beépítettséget és 4,5 méteres épületmagasságot engedélyez a helyi szabályozás, a bolt és a parkoló vegyes területnek számít, melynek 40 százalékát lehet beépíteni, s a maximális magasság is 6,5 méterre nő. Azaz cirka száz négyzetméteres alapterületű épület helyett bő kétszázast lehet építeni, ráadásul kétszintest – sőt, penthouse-zal akár hármat –, ami megtérülés szempontjából igencsak előnyös. - Jogilag teljesen szabályos az ügy – magyarázta a Közért Kollektíva tagja –, csakhogy megszűnik a környék egyetlen boltja, ráadásul egy ilyen épület nem is illik bele a városrész képébe. Sajnos az elmúlt években több társasház épült hasonló módszerrel a zamárdi üdülőövezetben, például egy vendéglő helyén vagy a strandnál. És ebben az önkormányzat is hibás, hiszen, ha a privatizáláskor kikötötte volna a profilmegtartást, akkor most nem lenne semmi gondunk. Még jó, hogy a park közterület, s így oda nem lehet egyelőre építkezni. A civilek természetesen mindent megpróbálnak, a beruházást ellenző petíciót több, mint ezren írták alá, a társadalmi egyeztetésen bő ötszázan vettek részt, s a jogi útról sem mondtak le, ugyanis az általuk megkérdezett jogászok szerint talán két közeli szomszédnak lenne esélye megvétózni az építkezést. Sok idejük azonban nincs: információink szerint a bolt bontása február végén megkezdődik, s utána máris következhet az építkezés. - Többször is próbáltunk egyeztetni az önkormányzattal – így a Közért Kollektíva tagja –, de azon túl, hogy együttéreznek velünk, nem sokra jutottunk, ugyanis állítólag meg van kötve a kezük, jogilag kifogásolhatatlan a történet. Más kérdés, hogy arról nem beszélnek, hogyan fordulhatott elő, hogy a területeladásánál nem kötötték ki a profilmegtartási kötelezettséget. Szerintünk a főépítész is léphetne az ügyben, vagy a képviselő-testület valamilyen rendkívüli adóval sújthatná a társasház-építéseket. Az is furcsa, hogy az év elején még nem tudtak róla, hogy a két telket összevonták, ahogyan a bontási kérelemről sem. Megvizsgáltuk a jogi lehetőségeket, de ha valamilyen ürüggyel megakadályoznánk az építkezést, komoly kártérítést kellene fizetnie a településnek, ami nem fér bele az amúgy is szoros büdzsénkbe – mondta lapunknak Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. - Az elmúlt években sorra épültek a társasházak a Balaton körül, ami a magánvéleményem szerint önmagában nem lenne gond, csak éppen nem társultak hozzájuk szolgáltatások. Ebben az esetben is ez a legfőbb probléma szerintem: a városképet nem fogja annyira zavarni egy új apartmanház, ugyanis a környéken már több ilyen akad. Viszont a bolt megszűnése gond, hiszen a nyári időszakban eltűnik egy szolgáltatás. A városvezető szerint más kérdés, hogy a régi tulajdonos szerint a boltot nem lehetett már rentábilisan működtetni, mivel a nagybevásárlásokat nem nála bonyolították a helyiek és a nyaralók. - Próbáltuk javasolni, hogy az új épület alján alakítsanak ki egy boltot – folytatta Csákovics Gyula –, de nem volt rá fogadókészség. Persze befektetői szempontból megértem, kevésbé vonzó egy apartman, ha alatta állandóan nagy a forgalom. Éppen ezért keressük a megoldást, hogy legalább bolt nélkül ne maradjon a környék: a környező utcákban két egység is nyílik majd elvileg, az egyiket az önkormányzat tervezi kialakítani és bérbe adni.