Romokban a magyar zeneipar - Felére csökkentek a jogdíjbevételek

Egy ellenzéki képviselő tett fel írásbeli kérdést az ügyben, de nem jutott előrébb.

Egészen meghökkentő méretű ingatlanhitelhez jutott hozzá az igazságügyminiszter és férje. Varga Juditék 200 millióért vásároltak ingatlanokat a XII. kerületben úgy, hogy 192 millió forintért vettek fel hozzá bankhitelt. A vételárból 8 millió forint foglalót önerőből fizetett ki a család. Ez szúrt szemet az MSZP képviselőjének is, aki azt kérdezte Matolcsy Györgytől, az MNB előírásai alapján hogyan kerülhetett sor erre a tranzakcióra. Szerinte elvileg a Magyar Nemzeti Bank szabályai erre nem adnak lehetőséget kivéve, ha volt valamilyen pótfedezet. Ezzel együtt is szokatlan, majdhogynem elképzelhetetlen ekkora összegű ingatlanra, ekkora összegű hitel megállapítása - jegyezte meg. Egyúttal arra is kíváncsi volt, indítanak-e vizsgálatot a bankkal szemben.