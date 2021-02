Mutánsveszély Ausztriában

A koronavírus elleni harcban Ausztria elsősorban a mutánsok elleni küzdelemre összpontosít, egy hetes vita után izolálják Tirol tartományt az ország többi részétől.

Újabb hatmillió adag koronavírus-oltóanyag megrendelését jelentette be az osztrák egészségügyi miniszter. Az uniós készletből vásárolt szérumból a legnagyobb részt, 4,7 millió dózist, az amerikai Moderna cég szállítja majd a második negyedév végéig, 1,2 millió adag pedig a Valneva nevű francia-osztrák gyógyszerkonszern terméke. Ez utóbbi csak 2021 végére várható, különlegessége, hogy főleg gyerekek védelmét szolgálja. Az új beszerzésekkel 30,5 millió adagra nő összesen megrendelt az osztrák oltóanyag állomány, amelynek legnagyobb,11,1 milliós tétele a Pfizer/BioNTech gyártmánya. Még mindig nagyon nagy, 5,9 millió adag AstraZeneca van a majdani készletben, jóllehet az osztrák egészségügyi hatóság már nem erre a vakcinára építi meghatározó mértékben védekezési politikáját, mert egyelőre nincs bizonyítva, hogy a 65 éven felüliek esetében is kellően hatásos. Az osztrák egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vírus elleni védekezés nem lanyhulhat, a járvány járványának nevezik, hogy az eredeti vírus brit és dél-afrikai mutációja egyre nagyobb erővel támad Ausztriában. Az osztrák fővárosban január eleje óta 732 esetet mutáns fertőzést regisztráltak, s hasonlóak az arányok a legnagyobb osztrák tartományban, Alsó-Ausztriában is. A szakértők szerint országosan már 3000 mutáns okozta megbetegedés történt a héten, a brit variáns főleg az ország keleti részén van erősen jelen, a dél-afrikai pedig Tirolban. Ott a hivatalos számok 430 dél-afrikai típusú esetet mutatnak, a valóságban ennél sokkal több a fertőzés. Csak február 4. és 8. között 48 új megbetegedés történt, Dél-Afrikán kívül ebben az osztrák tartományban a legsúlyosabb ez a vírustörzs. A szövetségi kormány és a tiroli vezetés között egy hétig állt a vita, hogy különleges intézkedések szükségese-e a tartományban. Egy éve Ischgl településről hordták szét többszázan a vírust, a síparadicsom túl későn zárta le a szállodákat, figyelmét az üzleti előnyökre összpontosítva. Most ismét felmerül a kérdés, miért kellett a tiroli vezetőknek egy hétig elutasítania a bécsi intelmeket. De Innsbruck megtört, a védekezés péntektől indul. A be- és kilépést a tartományból 48 óránál nem régebbi negatív teszthez kötik, katonákat vezényelnek a tiroli határ őrizetére. A tiroli lakosságot a többi tartományhoz képest előnybe kívánják az oltásnál részesíteni. Az átlagosnál is szigorúbb rendelkezések vonatkoznak Schwaz körzetre, a mutáns vírus epicentrumára, ahol a teljes, 84 ezer fős lakosságot tesztelik. Virológusok azonban azt mondják az elkésett rendelkezések már nem fogják tudni izolálni a dél-afrikai mutáns országos terjedését. Ausztria, köztudottan valamennyi országos határán is megszigorította forgalmat, előzetes regisztrációt és kétnapos tesztet ír elő a beutazás feltételéül. Különösen szigorú előírásokat hoztak az ingázó vendégmunkásokra. A bécsi Der Standard című napilap elemzője szerint Ausztria rengeteg pénzt költ a lakosság, a vállalkozások pandémiával összefüggő támogatására, január közepéig 23 milliárd eurót folyósítottak a hiteltörlesztések késleltetésére, állami kezességvállalásra, direkt pénzügyi segítségre. Ennek ellenére brutális a gazdaság visszaesése, 2020-as mértékét 7,5 százalékra becsülik, kurzarbeiten még mindig 450 ezer embert tartanak nyilván. A lakosság nyomására, a növekvő hiány láttán hétfőtől megnyíltak a kereskedelmi üzletek, az emberek hosszú sorokban állva várták, hogy bejuthassanak a boltokba. Várható, hogy a korlátozott nyitás nem fog sokáig tartani, a nagymértékű árleszállítás mellett ez a hangulat is fokozta vásárlási kedvet. S miután a szintén hétfőtől engedélyezett szolgáltatások (fodrász, kozmetika) csak friss tesztekkel vehetők igénybe, az elmúlt öt napban több, mint egymillió ember vállalta az ingyenes próbát, ami a 10 százaléka a pandémia kezdete óta összesen elvégzett tesztnek. A hatóságok bejelentették, hamarosan 1200 állandó, ingyenes tesztpontot fognak működtetni, ebben országosan 724 gyógyszertár is részt vesz.