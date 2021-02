Néhol mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, életbe lép a vörös kód

Nagy a baj a válság és a kormányzati elvonások miatt, állami segítségre van szükség – ismerték el a megyei jogú városok, amelyek közül 12 fideszes vezetésű.

Segélykiáltással felérő levelet küldött Gulyás Gergelynek a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ). A lapunk birtokába jutott január 29-i keltezésű, a problémákat hosszan soroló dokumentum arról szól, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a koronavírus-járvány, valamint a kormány döntései miatt, s ez „problémákat okozott és okoz a folyamatos működésben”. Az MJVSZ nemcsak nemcsak a helyi iparűzési adókiesés – ami esetükben 30 milliárd forint – teljes kompenzációját kéri, hanem szinte minden területre plusz forrásokat igényelne a kormánytól. A szövetség azt javasolja, hogy az átmeneti likviditási problémák kezelésére, illetve a beruházások megvalósítására hitelt vehessenek fel a települések. Ugyanis 2012-től az önkormányzati hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, s bár tavaly felmerült, hogy ezen a járvány miatt lazítana a kabinet, végül visszavonta erre vonatkozó javaslatát. Mint ismert – bár a főváros nem tagja a megyei jogú városok klubjának – az ellenzéki vezetésű Budapest kérését novemberben elutasította a kormány. A MJVSZ levelében felveti: a települések akár át is adhatnák állami kezelésbe a sportlétesítményeiket, illetve a háziorvosi ügyeletek működtetését. A szövetség tagjai átmeneti finanszírozási segítséget kérnek a helyi tömegközlekedés működtetéséhez is – ebből éppen az idei évtől szállt ki az állam. A kötelezően vállalt – közétkeztetési, kulturális, szociális és gyermekjóléti – feladatokra, valamint az általános működésre nagyobb összegű normatívát igényelnének. A levelet a kaposvári fideszes polgármester, a szövetség elnöke, Szita Károly és pécsi ellenzéki kollégája, Péterffy Attila, az MJVSZ társelnöke írta alá. Az utóbbi megerősítette a Népszavának, hogy a levelet teljes konszenzus övezte a szövetségben. Ez arra utal, hogy nemcsak az ellenzéki vezetésű, hanem a kormánypárti települések is úgy látják, hogy az önkormányzatok problémái súlyosak: a 23 város közül 12 élén fideszes politikus áll. Azért is meglepő a levél hangvétele, mert Szita két hónapja még támogatta például a kkv szektor helyi iparűzési adója 50 százalékának elengedését – akkori közleményétől kilenc ellenzéki vezetésű megyei jogú város határolódott el. A teljes konszenzus azt jelenti, hogy támogatta a levél megírását Cser-Palkovics András is, aki lapunknak pár hete még arról beszélt: adott egy rendkívüli helyzet, amelyet a járvány okozott, s egy ilyen szituációban mindenkinek "bele kell harapnia a saját ujjaiba is". Megjegyezte: városa a teljes hipa nagyjából tíz százalékát veszíti el, ami nem kevés, de nem az önkormányzat „kinyírása”. További érdekesség, hogy a megyei jogú városok felvetették: az állammal szembeni, korábbi elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettségeket erre az évre engedje el a kormány, majd példaként felhozva külön kiemelték az ellenzéki vezetésű Hódmezővásárhelyt és Pécset. A levél címzettje, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a pénteki kormányinfón közölte: a jövő héten hívja egyeztetésre a megyei jogú városokat. Azt mondta, eddig a miskolci és salgótarjáni ellenzéki polgármesterrel, valamint a budapesti kerületek kormánypárti vezetőivel találkozott.

Igény lenne rá

Negyvenhét hazai várossal – köztük 24 ellenzéki vezetésű önkormányzattal – kellene tárgyalnia a kormánynak Orbán Viktor miniszterelnök múlt év végi ígérete alapján: a kormányfő december 19-én jelentette be legutóbbi gazdaságvédelmi programját, amelynek fő eleme a kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adójának (hipa) 50 százalékos elengedése. Az ígéretek szerint az önkormányzatok valamilyen mértékű kompenzációjáról egyeztetni fognak.



A hipa részbeni, átmeneti eltörlése a településeknek komoly bevételkiesés, országosan összesen 150-200 milliárd forint hiányt eredményez. Ráadásul nem ez az első elvonás: a kormány a járvány elleni védekezés költségeire hivatkozva elvonta tőlük a gépjárműadó eddig rájuk eső részét, ingyenessé tette a parkolást a pandémia idejére, elengedte az idegenforgalmi adót és megszüntette a közösségi közlekedés támogatását. A kieső hipa-bevételek után a 25 ezer fősnél kisebb települések teljes kompenzációt kapnak a kormánytól, a 25 ezresnél népesebbek helyzetét pedig egyenként tekintik át. Miután a kormánypárti vezetésű megyeszékhelyek karácsony előtt fejenként 1,38 milliárd forint támogatást kaptak önkormányzati feladataik ellátására, az ellenzéki vezetésű települések egyre hangosabban követelik, hogy álljon szóba velük a kormány, mert képtelenek e nélkül megtervezni a 2021-es büdzséjüket. (A 24 érintett városban a Népszava számítása alapján 2,978 millióan élnek, vagyis az ország lakosságának közel harmada.) Veres Pál polgármester február elején találkozott Varga Judit igazságügyi miniszterrel és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel – tájékoztatta lapunkat a miskolci városháza sajtóosztálya. A borsodi település az előzetes számítások alapján erre az évre a tavalyihoz képest közel 3,8 milliárd forintnyi kieső forrással számol, főként a gépjármű-adó elvonása, a közösségi közlekedés állami finanszírozásának megszűnése, az iparűzési és idegenforgalmi adó csökkenése miatt. A koronavírushoz köthető intézkedések „negatív hozadékaként” alacsonyabbak lettek a parkolással, az ingatlangazdálkodással, közösségi közlekedéssel, turizmussal kapcsolatos önkormányzati saját bevételek is. A központi elvonások az idei esztendőre tervezett működési bevételek több mint 8 százalékát teszik. Az ellenzéki vezetésű megyei jogú városok közül Miskolc mellett csak Salgótarján jutott el érdemi tárgyalásokig, a többiek a Megyei Jogú Városok Szövetségétől (MJVSZ) azt a tájékoztatást kapták, hogy talán február második felében lesz egyeztetés a kabinettel. – Az MJVSZ lobbizik, hogy minden tagja megkapja a teljes kompenzációt – mondta lapunknak Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere. – Február 19-re vagy 24-re ígérték időpontot, csak az a gond, hogy 15-ig el kell fogadni a költségvetésünket. Naivan úgy állítottuk össze a büdzsét, hogy beletettük a kért támogatási összeget, aztán meglátjuk, mi lesz. Hódmezővásárhelyen a hipa-hiány 600 millió forintot jelent ebben az évben, ehhez jön még a többi, járvány miatti elvonás, ami összességében több, mint 1,5 milliárdos kiesést jelent. Márki-Zay Péter állította, ennek felét kezelni tudják, s ha az ellenzéki vezetésű települések is megkapnák azt az 1,38 milliárdot, amit a kormánypártiak karácsony előtt, megoldódnának a problémáik. A debreceni önkormányzat a jövő héten, az idei költségvetés tervezésének lezárása után válaszol a gazdálkodását érintő kérdésekre – ígérték lapunknak a kormánypárti vezetésű cívisvárosból, s ugyanezt felelték a szintén Fidesz-KDNP vezette Győrből is. A fideszes polgármester, de ellenzéki többségű képviselő-testület által vezetett Szolnok sajtószóvivője szerint a kormányzat folyamatosan egyeztet a megyei jogú városokkal, nekik határozottan pozitív a tapasztalatuk. Náluk a bevételcsökkenés mintegy kétmilliárd forint volt. – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter támogatását kértem a kompenzáció ügyében – mondta Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki vezetője –, a nekik küldött levelet a kormánypárti országgyűlési képviselőnk, Witzmann Mihály is aláírta, biztosított a támogatásáról. Az iparűzési adóból 7-800 millióval kevesebb folyik majd be a kasszánkba, így az állami elvonásokkal együtt összesen a nem egészen 10 milliárd forintos költségvetésünk közel tizede eshet ki. Az elmaradó hipa amúgy nagyságrendileg akkora összeg, mint amennyivel a város kiegészíti a kötelező önkormányzati feladatok állami finanszírozását, vagyis az óvodák és a bölcsőde, az idősotthon, az orvosi ügyelet, a kulturális központ és a könyvtár működtetését, továbbá a gyermekétkeztetés és a tömegközlekedés költségeit. - Doros Judit, Vas András