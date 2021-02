Szabad szemmel: iskolát teremthet Orbán vakcinapluralizmusa

Nemzetközi sajtószemle, 2021. február 12.

Orbán vakcinapluralizmusa iskolát teremthet – írja a svájci konzervatív liberális újság. Azt érti ezalatt, hogy a miniszterelnök mindenhonnan vásárol oltóanyagot, ideértve az oroszokat és a kínaiakat is, aminek eredményeként bővül a külpolitikai mozgástere. Amit tesz, az nem törvénytelen, ám keresztezi az unió szándékát, hogy a tagállamok együtt járjanak el, és egyben oly módon erősítsék a lakosság bizalmát, hogy csak olyan szert rendeljenek, amelyet már jóváhagyott ez európai gyógyszerhatóság. Magyarország arra hivatkozik a külön útnál, hogy gondok vannak az uniós beszerzésekkel. Ugyanakkor a Szputnyik V idáig nem bizonyult csodaszernek a magyaroknál. Alighanem azért, mert a kormány nem szeretne újabb támadási felületet adni, mivel bírálat érte a gyorsan keresztülhajszolt, ám csak kevéssé átlátható engedélyezési eljárás miatt. Azon kívül Moszkva csupán korlátozott mennyiséget tud szállítani. A közeljövőben érkezik 20 ezer adag, de ez is csak azt mutatja, hogy az ország mennyire rá van utalva az EU által vett oltóanyagra. Orbán, aki alapvetően nemzeti kategóriákban gondolkodó populista, nemigen törődik olyasmivel, mint a szolidaritás, amikor válság van és az a rezsimjét fenyegeti. A magyar egészségügy erősen küszködik a ragállyal, a 13 ezer halott igen soknak számít a közösségen belül. A gazdaság gyors talpra állásától függ, miként szerepel a Fidesz a választáson. A kormány sokat nyer azzal, hogy az unió közösen vásárolja meg az ellenanyagokat, mert így sokkal alacsonyabb az ár. Ugyanakkor zavartalanul beleillik az EU szokásos szapulásába, hogy Orbán ezúttal Brüsszel oltási stratégiáját bírálja fennhangon. Viszont már csak azért is opportunista és ápol látványosan jó kapcsolatokat Moszkvával, illetve Pekinggel, mert gazdasági előnyöket remél tőle. És ha tovább tartanak a nyugati gyártók nehézségei, akkor Magyarország könnyen követőkre találhat. Már Németország, Ausztria és Csehország is jelezte: esetleg felülvizsgálja elutasító álláspontját az orosz és kínai vakcinákkal szemben.