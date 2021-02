Orbán: Nem szükséges további szigorításokat tennünk

A miniszterelnök közlése szerint húsvétig minden regisztráltat be lehet oltani.

700 ezer ember védett ember van ma Magyarországon

– közölte a miniszterelnök az állami rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a javulás megállt és arra kért mindenkit, tartsa be a szabályokat. „...Én úgy látom, nem szükséges további szigorításokat tennünk, sőt ezt kifejezetten ellenezném” – fogalmazott. Úgy véli, ha gyorsan oltunk, akkor a jó hatás maga alá tudja szorítani azt a rossz hatást, ami most a számokban látszódik. Ha a kínai vakcinával is elkezdődnek az oltások, akkor minden olyan embert, aki eddig regisztrált, húsvétig be lehet oltani. Június-május elején 6 millióan is lehetnek azok, akik védettek lesznek. „Portyázókat és fürkészeket” küldött ki mindenfelé és ahol leesik a teherautóról néhány százezer vakcina, azt egy magyar portyázónak el kell kapnia". Az EU-nak nem az a baja, hogy rossz üzleti konstrukciókat hozott létre, hanem az idővel van a baj. Itt mutat gyengeséget a rendszer, ezért kell mindenhonnan vakcinát szerezni. „Miért gondoljuk, hogy az európaiak okosabbak lennének, mint mi?” – válaszolta arra a feltevésre, miszerint a keleti vakcinákkal kapcsolatban meg kellene várni az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Orbán Viktor kifejtette, a magyar hatóságok engedélyezésében jobban bízik, mint a brüsszeliben, így utóbbi is vélemény nyugtatja meg inkább. „Müller Cecíliában és a magyar orvosokban kell bízni, ez eddig is bejött” – sommázott. „Remekül megvédtük a munkahelyeket" – jelentette ki a kormány gazdasági programjáról, majd hozzátette: hamarosan munkaerő-hiány várható a becslések szerint.



„Higgyék el, az újraindítás sikerülni fog, remek akciótervünk van” – fogalmazott Orbán Viktor.

Szerinte ez a "baloldali kormányzás utolsó romjainak eltakarítását” is lehetővé teszi.