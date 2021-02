Meghalt 99 beteg, újabb 1860 fertőzöttet találtak

Letört ágak, kidőlt fák, balesetek – sok helyen elkelt a segítség.

– közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője pénteken az MTI-vel. A szóvivő azt mondta, épületek tetőszerkezetben okozott károkat a szél: megbontotta a tetőt, cserepeket sodort le. Letört ágak, kidőlt fák miatt is riasztották az egységeket. A fák épületekre és utakra dőltek, és sok helyen elszakították az elektromos vezetékeket, emiatt több megyében áramkimaradások voltak. Ezeket a szolgáltatók java részt helyreállították, de Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 800 fogyasztási helyen jelenleg is áramkimaradás van. A helyreállításon a szolgáltató folyamatosan dolgozik. Közlekedési baleseteknél is szükség volt a tűzoltók segítségére: elakadt, összeütközött, árokba csúszott teherautók, személyautók műszaki mentését végezték. Mukics Dániel azt mondta, hogy az előrejelzések szerint továbbra is hideg marad az idő, ezért mindenkit arra kér, hogy csak az útviszonyoknak megfelelően felkészített járművel induljon útnak, indulás előtt pedig tájékozódjon a www.met.hu és a www.utinform.hu honlapon. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy