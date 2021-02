Kilenc év fegyházra ítélték a debreceni késes rablót

A férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

Jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék egy férfit, aki késsel akart kirabolni egy élelmiszerboltot Debrecenben – közölte a törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel. Dobó Dénes közleménye szerint a másodfokú bíróság ezzel helybenhagyta a Debreceni Járásbíróság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt tavaly októberben meghozott elsőfokú ítéletét. A férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság által megállapított tényállás szerint a 37 éves férfi orvosi maszkot viselve azért ment be egy élelmiszerboltba Debrecen vénkerti lakónegyedében, hogy az ott dolgozókat megfenyegetve megszerezze a kasszában lévő pénzt. A férfi, amikor a pénztár környékén nem tartózkodott vásárló, a pénztárosnőt a mellkasához nyomott késsel felszólította a pénz átadására. A pénztáros ennek nem tett eleget, mire a férfi megismételte a követelését, de a nő ijedtében kiabálni kezdett és kipattant a pénztárból. Ekkor a vádlott egy közeli társasházba menekült, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták – ismertette a szóvivő. Szabó Ágnes bíró az ítélet indoklásánál elmondta: a kiszabott büntetés arányban áll a vádlott előéletével. Korábban is rablás miatt ítélték el, legutóbb is felfegyverkezve követte el a bűncselekményt, és ez megalapozza az erőszakos, többszörös visszaesői minősítést.