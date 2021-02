Európa Tanács: Forrást és konzultációt a magyar önkormányzatoknak!

Ismerve a kormány rendkívüli aktivitását a vakcinabeszerzésben, Magyarország átoltottsági előnye növekedni fog az európai uniós átoltottsággal szemben - mondta az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozat újabb részében.

Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának Facebook-oldalán közzétett kisfilmben kitért arra, hogy Magyarországon az átoltottság 3 százalék, míg az európai uniós átlag 2,7 százalék, tehát Magyarországon egy kicsit jobb a helyzet. Az oltási rendszer rendkívül alaposan megszervezték - folytatta -, az "oltás ritmusa" kizárólag attól függ, hogy Magyarország hogyan tud hozzájutni a vakcinákhoz. Sajnálatos módon az európai szállítások időben és mennyiségben is bizonytalanok, ezért a kormány minden kontinensen tájékozódik a lehetőségek felől - tette hozzá. A miniszter a Magyarországon engedélyezett öt védőoltással kapcsolatban elmondta: amelyekre a magyar gyógyszerhatóság engedélyt adott, azok minden értelemben megbízhatók. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) akkor adja ki az engedélyt, ha a vakcina hatásos, a mellékhatások, szövődmények aránya pedig csekély - emelte ki. Az oltás előtti kivizsgálási protokollal kapcsolatban kijelentette: a magyar orvosok kivétel nélkül lelkiismeretesen járnak el, a megfelelő szakmai háttéranyag birtokában, ami az olthatóság megerősítését is tartalmazza. Elmondta azt is, hogy a beoltottak vizsgálata az oltás után is folytatódik. Az oltási hajlandóság javulásáról szólva közölte: az emberek megtapasztalták, hogy nem kell félni az oltásoktól, felismerték, hogy mennyi előnye lehet a vakcinának - szemben azzal, hogy valaki fertőzött lesz és végig kell mennie a betegség különböző fázisain. A járvány dinamikáját figyelve és az eddigi tapasztalatokra építve lebonyolíthatók a tavaszi írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák - közölte Kásler Miklós.