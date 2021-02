Kultúra a karanténban

A gyűlölt 2020-at szabályosan felrobbantotta, John Oliver most új évadot kezd az HBO-n.

Komoly veszteség érte a világ humoristáit. Az elmúlt öt évben nem volt gond, ha semmi nem jutott az eszükbe, elég volt megnézniük, mit művelt aznap Donald Trump és hopp, már meg is volt az első fél tucat friss poén. Na ezt csinálja meg valaki Joe Bidennel! Ha bárki képes lehet rá, az John Oliver, az amerikai HBO-n most vasárnap (nálunk egy héttel később) új évadot kezdő Az elmúlt hét híreiről műsorvezetője, az izgága angol, akinek semmi sem szent, saját maga sem. Akkor miért pont egy melegszívű, ámde uncsi nagypapa lenne az? A külsőre egyáltalán nem félelmetes, sőt, kifejezetten vékonyka Oliver intellektusa brutálisan éles. Váltig tagadja, hogy ő maga újságíró volna, de stábjában igazi oknyomozók dolgoznak, akik meghökkentő alapossággal tárnak fel egyáltalán nem vicces sztorikat. A műsorban ezek szórakoztatóan, néha harsány kacagásra ingerlően bukkannak föl, csak közben mindenkinek világos, hogy halálosan komoly dolgokról van szó. Az adóelkerülés kedvéért alapított álegyházakról például lehetne igazi dokumentumfilmet csinálni, de azt kevesen néznék végig. Ellenben a hivatalosan bejegyzett Örökös Adómentesség Miasszonyunk egyház sztoriján tízmilliók röhögtek – amíg bele nem gondoltak, hogy a hatóságokon valóban simán átment a tréfa és Oliver főpap nyugodtan gyűjthet adományokat, sőt, gazdasági tevékenységet is folytathat, pont mint az álkeresztény csalók. Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Tanács (FCC) Oliver internetsemlegességről szóló műsora nyomán rövid úton megváltoztatta a készülő szabályozást, mert tagjai végre megértették, miért nem engedhetik meg a nagy szolgáltatóknak bizonyos tartalmak lelassítását. Könnyen rájöttek, hogy az emberek tényleg dühösek: Oliver felhívására annyi reklamációt kaptak, amitől összeomlott az FCC honlapja. (Nem Bödőcs Tiboron múlik, hogy idehaza még egyetlen rossz döntést sem változtattak meg a poénjai miatt. A remény hal meg utoljára.) A másokról szóló viccek is szórakoztatók, de abban mindig van valami báj, ha a humorista magán is nevet. Amikor a connecticuti Danburry egy tréfa miatti bosszúból John Oliverről nevezte el a szennyvíztisztítóját, az akkor már befutott, híres és nyilván dúsgazdag tévés nem húzta fel az orrát, nem próbálta újabb poénokkal megalázni a település lakóit vagy polgármesterét. Fogta magát, vegyvédelmi kezeslábasba öltözött és elment a bűzlő létesítmény avatóünnepségére. A tavalyi évad fináléjában Oliver szabályosan felrobbantotta a gyűlölt 2020-at. Pirotechnikusok benzinnel preparálták és megsemmisítették a hatalmas papírmasé évszámot, hogy majd tiszta lappal kezdődhessen az új szezon. Az eddig tizenháromszoros Emmy-díjas komédiás, mint a világ, új, remélhetőleg trumptalan korszakot nyit. Jókat fogunk nevetni, pont mint három éve, amikor a magyar helyzeten viccelődött! Infó John Oliver-show Az elmúlt hét híreiről HBO