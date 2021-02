Meghalt Jálics Ferenc jezsuita atya, aki Ferenc pápa lelki vezetője volt

A politikusok által Ursula von der Leyennek küldött levél célja az európai újjáépítési források védelme.

Ujhelyi István szombaton a Facebookon tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, az EP és a tanács a napokban fogadta el azt a rendeletet, amely az unió történelmi újjáépítési csomagjának létrehozásáról szól, és amely Magyarország számára mintegy 5472 milliárd forintnyi támogatást jelent. Az MSZP politikusa jelezte, hogy a rendelkezés konkrét feltételekhez köti a pénzek lehívását: a kormánynak a következő hetekben be kell nyújtania egy úgynevezett nemzeti reformtervet, Magyarország újjáépítésének programját, de ehhez a dokumentumhoz csatolnia kell egy mellékletben a társadalmi partnerek - például az önkormányzatoknak, szakszervezeteknek és civil szervezeteknek - véleményét. "A magyar kormány ezt a tervet még a saját 133 bátor országgyűlési képviselőjének sem mutatta be a parlamentben; nem hozták be parlamenti vitára" - hívta fel a figyelmet Ujhelyi István, hozzátéve, hogy a kormány nem küldte meg a részletes programjavaslatokat és a "költési tervet" sem. Eközben az Európai Uniónak is azt nyilatkozták, hogy széleskörű társadalmi párbeszéd zajlik Magyarországon, "mert a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy konzultájon" - mondta a szocialista politikus. Ezért, vagyis, hogy a kormány ne tudja "elbábozni" a szakmai egyeztetéseket és ne hazudhasson, Brüsszelnek fogalmazták meg a levelüket, a bizottság elnökének - emelte ki a képviselő. Hozzátette: hogy azt kérik az bizottság elnökétől, részletesen vizsgáltassa ki, folytatott-e társadalmi párbeszédet a kormány, s azt is, hogy valóban a legfontosabb célokra fordítják-e a forrást.