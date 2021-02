Gyurcsány Ferenc: A valóság vereséget mért a magyar kormányra

A Demokratikus Koalíció elnöke online tartotta szokásos évértékelőjét.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelőt tartott, immáron 17. alkalommal.



– Ha filmet néznénk, akkor igazi drámai, krimibe illő jelenetek szemtanúi lennénk

– kezdte beszédét a politikus. Szerinte az elmúlt évben többet telefonáltunk, sokat néztünk tévét, sokat ültünk a számítógép előtt, de hiányzik sok minden, és pokolian nehéz az élet így. Nem erre vagyunk kitalálva, sokan frusztráltak, és elveszik a bizalom is. Azok a szövegek, hogy a bolygóból egy kis falu lett, most valóságos. Mivel a vírus globálisan támad - folytatta Gyurcsány -, ezért védekezni is globálisan kell, mert csak együtt győzhetünk. Szerinte még a legpesszimistábbak is látják, hogy az emberen kívül nincs olyan faj, ami ne jutott volna el a kihalás szélére egy ilyen vírus következtében. A DK elnöke itt hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy az emberiség egy év alatt vakcinát fejlesztett, ami azt is mutatja, hogy képesek vagyunk helytállni. Kijelentette, hogy nincs a pandémiánál nagyobb közügy.

– Ha ez valóban nemzeti ügy, ahogyan a kormány mondja, akkor minket partnernek kell tekinteni

– mondta, majd hozzátette: mi gyermekei vagyunk a hazának, de nem vagyunk gyermekei a kormánynak, és nem kezelhet minket gyermekként. Szerinte hatalmas a különbség a baloldali és a konzervatív politikusok között, mert előbbi csoport nem hisz a családban uralkodó férfiak szerepében. Ők inkább partnernek tekintik a családtagokat. Gyurcsány Ferenc megfogalmazása szerint egy hamis mítosz dőlt le az elmúlt évben a kormánnyal kapcsolatban. – Sokan azt gondolták, hogy ezek kicsit ilyenek, kicsit lopnak, de tudnak kormányozni. Most azonban kiderült, hogy nem tudnak kormányozni - fogalmazott a volt miniszterelnök. Hozzátette, Orbánék sokaknak odadobnak egy koncot, de az ország működtetése, a valóságos közjó szolgálata elmarad. Ennyi ellentmondó nyilatkozatot és lépést még sosem láttunk, mint az elmúlt évben.

– A magyar kormány szembe találkozott a valósággal, és a valóság vereséget mért a magyar kormányra. Valójában elbuktak

– állapította meg. A pártelnök szerint két kérdés maradt: hogy oltassuk-e be magunkat, és hogy mivel. A DK azt javasolja mindenkinek, hogy oltassa be magát, önmagáért és másokért. A kétkedőknek pedig azt üzenik, hogy a világ tudományos közössége szerint sokkal nagyobb annak kockázata, ha valaki nem oltatja be magát, mintha igen.

– Mivel oltassuk be magunkat?

– tette fel a kérdést. Kijelentette, az, hogy egy vakcina jó vagy sem, arra van egy európai szakhatóság, amely engedélyezi azt. Ezért Gyurcsány Ferenc azt javasolja, hogy mindenki olyan vakcinával oltassa be magát, amelyet az európai hatóság engedélyezett, és ne azzal, amit a külügyminiszter javasol. Mert neki nincsen az engedélyezéshez szükséges tudása. Beszédében a pártelnök megállapította, hogy a Fidesz egy szellemi hatalomátvételt folytat, ami kezdődött előbb a Magyar Tudományos Akadémiával, és most az egyetemek átvételével folytatódik. Ez szerinte azt jelenti, hogy az egyetemi vagyont a kormányhoz közelálló emberek kezébe, azaz magánkézbe adják. Szerinte nincs rendben, hogy ezeket az intézményeket szellemi börtönökké teszik. Ezért az ellenzék megpróbálja megakadályozni, hogy a felsőoktatás, amely a nemzeti létezés egy darabja, kikerüljön a demokratikus ellenőrzés alól. Gyurcsány Ferenc úgy véli, az egyetemek még mindig a szabad szellem terepei, de a kormányfő ezt nem szereti, ő „a szellemi kaszárnyát kedveli”. Gyurcsány ugyanakkor emlékeztetné őt arra, hogy a szabad szellem mindig kritikus volt. Példának Makovecz Imrét és a brit filozófust, Roger Scrutont említette. Szerinte dicsőség jár az SZFE-s hallgatóknak, legyenek áldottak, mert sokunknak példát mutattak kiállásból, bátorságból. Gyurcsány Ferenc szerint hazánkban valójában nem kezdődött el a 21. század, mert ami jellemezné, az nem érkezett meg a mindennapjainkba. A múlt vitáinak fogságában vergődünk, s ezek továbbra is a 20. századi történelmi vitákról szólnak, nem arról, hogyan legyen sikeres az ország.

– Mi becsukatjuk az angol nyelvű óvodákat

– jegyezte meg, és felrótta azt is, hogy egy világjárvány kellett a digitális oktatás kiépítéséhez. – Mi a haza érdeke? – tette fel a kérdést, majd válaszolt is rá. Szerinte az első számú érdek a megmaradás, ami a múlt örökségének továbbvitelét, a nyelv ápolását jelenti, de ezt tovább kell vinni. – Olyan Magyarországot kellene teremtenünk, amely meg tudja tartani az ország polgárait. A jövővel kellene már foglalkozni, mert a múlttal foglalkoztunk eleget - összegzett Gyurcsány Ferenc. A nemzeti közösségre való hivatkozás nem jelent felmentést a bűn alól, és az nem hazaszeretet, ha valaki lop. Az nem urizálás, az nem az irgalom hiánya. Amit rendszerszerűen követnek el, és próbálnak elpalástolni a hazaszeretet palástjával.

– Valójában a nemzetre hivatkozva rabolják és becstelenítik meg hazánkat

– fogalmazott a kormányról a pártelnök. Szerinte egyénekből áll össze a közösség, de ezt a kormány elfelejti. Valójában nem a közösség érdekei szerint igazgatnak bennünket, hanem saját megfontolásaik alapján. Elmondta, az emberek többsége boldog akar lenni, ehhez valamilyen szabadságra szükségük van. Ennek fontos része a szeretet szabadsága. Nincs felhatalmazása a közhatalomnak arra, hogy beleszóljon abba, hogy ki kit hogyan szeret.

– El a kezekkel a magánéletünktől, nincs hozzá közötök

– üzente a kormánynak. Gyurcsány Ferenc szólt arról is, hogy a mai kormánypárt kitűnő kapcsolatokat ápol a lengyel Jog és Igazságosság Pártjával, amely most vezette be Európai legdrámaibb abortusz-törvényét. Ez arra kényszeríti a nőket, hogy az életképtelen, vagy súlyosan beteg magzatokat is megszüljék, cserébe sírószobákat alakítanak ki a kórházakban.

– Ez lenne a keresztény politika?

– kérdezte, majd kitért Alekszej Navalnij mérgezésére. Ennek kapcsán Gyurcsány arról beszélt, hogy az orosz ellenzéki politikus 11-szer próbált pártot alapítani, de sosem jegyezték be. Szerinte nincs rendben, hogy valaki politikai szlogent próbál faragni a keresztény hitből. A volt miniszterelnök szerint történtek jó dolgok is az elmúlt egy évben, a legjobb, hogy megszületett Orbán rendszerének hazafias, demokratikus ellenzéke. Ez történelmi jelentőségű, de Gyurcsány Ferenc azért belátja, hogy hosszú idő kellett hozzá, hogy mindenki megértse: Magyarországon régóta nem demokratikus versengés zajlik. Inkább egy autokratikus, sok tekintetben diktatórikus rendszerben kell versenyeznie az ellenzéknek. Szerinte nem egy-egy ellenzéki politikus teremtette meg ezt az egységet, hanem a közös érdek felismerése. A politikus úgy véli, iszonyatos munka vár még az együttműködőkre, de ha ilyen tempóban haladnak, akkor végigérnek az úton. Emlékeztetett arra, hogy idén lesz 10 éve annak, hogy megalakult a DK, és mára van nagyjából egymillió szavazójuk. – Megtanultunk viharban is járni, egy irányba menni, és senkit sem magára hagyni. Mióta létezünk, csak ellenszélben mentünk, de bírjuk – közölte. Leszögezte, a Fidesszel nem kötöttek, és nem is fognak alkut kötni, a kormánypárt nem tudja őket megzsarolni. Gyurcsány Ferenc úgy gondolja, hogy 2020 reményt is hordozott, amit Joe Biden győzelme jelentett. A pártelnök borzasztónak élte meg Donald Trump kormányzását, de úgy látja, hogy a nacionalista, elitellenes, populista politikusok visszaszorulóban vannak a világban. Orbán Viktor szintén talajt vesztett Európában, de itthon még basáskodik. – A sértettséget le kell vetkőzni, mert sértettekből nem lesz erős nemzet. Nem azért, mert nem bánnak velünk időnként bosszantóan. Csupán okosabbnak kell lenni, az jelenti a megoldást – jelentette ki. Ezért azt kívánja Magyarországnak, hogy adjon erőt, támogatást a rendszer ellenzékének, annak bármelyik pártjának, és hogy készüljön fel az ország a jövő évi választásra. Végül azt ígérte, hogy egy jobb országot fognak teremteni: normalitást, elfogadást, és könnyebb lesz itthon lenni a hazában.