Használhatatlan adatokat küldött Müller Cecília az ellenzéki képviselő szerint

Az országos tisztifőorvos kimaxolta a válaszadáshoz törvényileg előírt három hónapot.

A független ellenzéki képviselő a szociális otthonok fertőzöttségi adatairól szeretett volna többet megtudni, ezért fordult Müller Cecíliához. Szél Bernadett Facebook-bejegyzésében kifogásolta, hogy a november 17-ei állást kapta kézhez. Szerinte ez önmagában mutatja, hogy az akár 90 napos hosszabbítás mennyire kiüresíti az információs jogokat. Ugyanakkor azt írta, használhatatlan adatokat kapott.

"Kezdjük ott, hogy sikerült olyan adatokat küldenie, amiben egy darab dátum sincs. Vagyis nem tudni, hogy milyen időszakra vonatkoznak a számok. Bár én az aktuális és a teljes pandémiás időszakra vonatkozó adatokat kértem, a táblázat valószínűleg a második hullám adatait tartalmazza, talán szeptember elejétől november közepéig. Nem tudjuk, mert ezt elfelejtették beleírni."

A független ellenzéki képviselő ezek után úgy folytatta, hogy Müller Cecília azt közölte, az első hullámban 142 idősotthoni gondozott hunyt el, ebből 99 fő Budapesten, ebből 55 a Pesti úti idősotthonban. Akkor elmondta, hogy az érintett fővárosi otthonok közül melyik volt a fővárosi önkormányzat fenntartásában. "Most pénteken, amikor a második hullám adatait ismertette, elmondta, hogy eddig 3316 idősotthoni lakó hunyt el, de már egy szót sem szólt arról, hogy ebből hányan voltak fővárosi gondozottak.

Így politizál Müller Cecília, méghozzá számokkal." - sommázott.

Szél Bernadett szerint az adatokból arra lehet következtetni, hogy "szeptember és november közepe között 1039 gondozott hunyt el és 5 gondozó - vagyis már november közepére több mint hétszer annyi idősotthoni gondozott hunyt el, mint a járvány első hullámában, és még ez is a háromszorosára nőtt most péntekig. A fővárosban 53-an hunytak el, 986-an a fővároson kívüli otthonban. November közepéig Győr-Moson-Sopron megyében volt a legsúlyosabb a helyzet a férőhelyek arányában: 109 áldozata volt a vírusnak 15 szociális otthonban (ezek között van idősek otthona, fogyatékossággal élőket és pszichiátriai betegeket gondozó otthon is). A kikért adatok szerint a soproni Balfi úti idősek otthonában 15-en hunytak el, Győrben 17-en, a mosonmagyaróvári Aranykor Idősek Otthonában 21-en. Országosan a legtöbb gondozott a 108 fős kiskunfélegyházai Szivárvány Intézményben hunyt el, november közepéig 23-an. 22 áldozata volt a járványnak a szolnoki idősek otthonában, 21 a miskolci Őszi Napsugár Otthonban, az ország egyik legnagyobb intézményében, 21 a budapesti Empátia Gondozóházban, 19 a salgótarjáni Baglyaskő Időskorúak Otthonában, 16 a parádi idősek otthonában, 15 a lajosmizsei Harmónia Szociális Intézményben. A legkevésbé Komárom-Esztergom megyét érintett a járvány az idősotthonokat tekintve." A politikus bejegyzését azzal zárta, szomorú a helyzet és nagyon értékelte volna, ha Müller Cecília együttműködik és pontos adatokat ad át számára. Jelezte, tovább megy, hogy teljes képet kapjon, milyen mértékben érintette a szociális otthonokat a járvány.