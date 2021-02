A magyar parlamenti képviselő vagyonhalmozásban jobban teljesít

Az elhunytak száma egy nap alatt jelentősen csökkent, de a kórházban ápoltaké és a lélegeztetőgépen lévőké nőtt. Folytatódnak az oltások.



Hétfő reggelre 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 388 799-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 752-re emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal . Jelenleg a gyógyultak száma 298 008-ra nőtt, míg az aktív fertőzötteké pedig 77 039-re csökkent. Ugyanakkor 3883 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 336 297 ember kapott oltást, közülük 129 339-en már a második adagot is megkapta. Az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával). Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása, az heti oltási tervet az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján ismertetik.