Brüsszeli harcokról beszélt a járvány kapcsán Orbán

Az ellenzék nem adja meg a felhatalmazást a veszélyhelyzet meghosszabbítására.

Nagy a kísértés, hogy egy járványhelyzetben népképviselők is járványügyi szakembernek tartsák magukat, a kormány nem szeretne ebbe a hibába esni, mindig ragaszkodni fog ahhoz, hogy a járványügyi intézkedések a szakemberek véleményén alapuljanak, még akkor is, ha a felelősség a kormányé, azt nem akarják áthárítani – mondta a parlamentben napirend előtt Orbán Viktor. A járványügyi adatok egész Európában romlanak, a korlátozó intézkedések indokoltak voltak, még ha nehezen is viselik őket az emberek egész Európában. - A válságkezelésünk következetes, november óta nem változtattunk a korábbi intézkedéseken, ezért lehettek ezek sikeresek. Akik más utat választottak, akik karácsonykor újranyitottak, azoknál hatalmas erővel tört fel a harmadik hullám.



A járványgörbe tíz napja akkor sem csökken, a ragályosabb mutáció miatt ismét emelkedés jöhet, ezért kell a veszélyhelyzetet meghosszabbítani.

A társadalomban eközben zajlik a vita az újranyitásról, van, aki már most nyitna, de a kormány teljes nyitást, újraindítást szeretne, ehhez pedig a vakcina az alapvető. Ezért a legfontosabb, hogy minél előbb, azonnal vakcinához jussunk. "Nem majd, ahogy Brüsszelből ígérik." Ezért vettünk orosz és kínai vakcinát is. Az alternatív beszerzési források révén május végéig 3.5 millióval több embert tudunk majd beoltatni, mint egy hasonló méretű nyugati ország, amelyik csak uniós beszerzésből vár vakcinát. - Aki időt nyer, sok száz, sok ezer életet nyer, ezért nem szabad a vakcinából politikai kérdést csinálni, nem a vakcina területén kell az amerikaiak és Brüsszel iránti elkötelezettségünket bizonygatni – mondta, szavait kisebb bekiabálások kísérték. Hat kérdésben kérik ki az emberek véleményét a következő hetekben a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A járvány nagyot ütött a magyar gazdaságon, a kormány célja a munkahelyek megvédése volt. Beruházási támogatásokkal 280 ezer munkahely megtartását segítették. Beruházási támogatásokkal 1700 milliárd forintnyi beruházást generáltak. Ezek miatt decemberben Magyarországon ugyan annyian dolgoztak, mint a járvány előtt. A nyitással együtt Gazdaságnyitási Akciótervet indítanak, amely 7 lépésből áll: a lakásépítés áfájának 5 százalékra csökkentése, 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás; az orvosok bérének emelése, a 25 éven alattiak személyi jövedelemadó mentessége, 10 milliós kölcsön a kis-, és közepes vállalkozásoknak. Ezeken túl „sok ezer milliárd forintnyi beruházástámogatási programot indítanak” az EU-val közösen, melynek legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz. Magyarország erős ország, mert megnyerte a csatákat Brüsszelben a saját érdekei mellett – mondta. Orbán végül a kormány támogatását kérte az ellenzéktől.