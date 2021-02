Vezetés közben elaludt és halálos balesetet okozott egy 25 éves férfi Rudabányán

Emberölés és rongálás a vád az élettársát halálra késelővel szemben.

Végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki 2019. december 18-án éjszaka Mélykúton egy késsel megölte az élettársát, majd magukra gyújtotta a házat – írta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a Népszavához eljuttatott közleményében. Az emberöléssel és rongálással vádolt férfi az ügyészség vádirata szerint 2019 tavaszán létesített élettársi kapcsolatot egy nővel. Kapcsolatuk azonban rövid idő elteltével a férfi féltékenysége miatt megromlott, rendszeressé váltak a veszekedések. A bűncselekmény 2019. december 18-án történt, amikor a későbbi áldozat két kisgyermekével a húga mélykúti házához ment, hogy ott töltsék az éjszakát, mert az élettársa azzal fenyegette, hogy megöli. Csakhogy megjelent a házban a vádlott, s újabb vita kezdődött, amelynek hevében egy húsvágó késsel élettársát többször is, egyszer pedig önmagát is megszúrta. Végül a nő helyszíni halálát a nyakán és a mellkasán okozott vágások okozták. Ezután a férfi a házban lévő gázpalack tömlőjét elvágta és tüzet gyújtott, majd öngyilkossági szándékkal saját magán is több sérülést ejtett. A helyszínre érkező tűzoltók hozták ki a férfit és a már halott nőt az égő épületből. A sértett húga, valamint az ott tartózkodó gyermekek még a ház felgyújtása előtt kimenekültek. A szándékos tűzgyújtás miatt a ház lakhatatlanná vált, abban több mint 1,3 millió forintos kár keletkezett. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.