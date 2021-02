Két lakástűzben két ember halt meg Borsodban

Ugyan az arra közlekedők megálltak sérülteket keresni, de a sofőr lelépett.

Egy komplett autós krimi bontakozik ki Magyar Közút kamerafelvételéből, amit 2021. február 12-én, pénteken a kijárási korlátozások idején, hajnali 1 óra előtt az M0-s autóúton Maglód térségében rögzítettek. Ezen az látható, amint egy jármű szalagkorlátnak csapódik, majd a baleset után az autó sofőrje, egy nő szerencsére épségben kiszáll az oldalára borult autóból, utána viszont - ki tudja, milyen megfontolásból - átmászik az elválasztósáv szalagkorlátjain az autóút másik pályaoldalára. Az arra járók megálltak sérülteket keresni, de nem találtak a helyszínen senkit sem, ugyanis

a vezető addigra már a másik oldalon a belső sávban sétált tovább a sötétben.

Végül egy kamionos vette fel és szállította vissza a helyszínre. Mint kiderült, ittas volt. Az eset kapcsán lapunkhoz is eljuttatott közleményében arra kér mindenkit a Magyar Közút, ha bármilyen oknál fogva balesetet szenvednének, akár országos, akár helyi utakon, amint tehetik, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot, ha van rá idejük, kapcsolják be legalább a jármű vészvillogóját, hogy éjszaka is észrevegye a többi autós a balesetet szenvedett kocsit. Viszont semmiképpen se próbálják meg elhagyni a helyszínt, gyorsforgalmi utaknál pedig az adott pályaoldalon a szalagkorláton túli területen várják meg a segítséget.