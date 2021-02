Megérkezett az első szállítmány a kínai vakcinából

Egyelőre nem oltanak vele, meg kell várni a vizsgálatokat és az engedélyt.

Megjött az első kínai szállítmány a kínai vakcinából - jelentette be az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint ez 550 ezer adagot jelent, ami 275 ezer ember beoltására lesz elegendő. Hangsúlyozta, ezzel csak akkor kezdődhetnek el az oltások, ha azt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) bevizsgálta és a engedélyezi. Az oltóanyagot a háziorvosi praxisokban kívánják felhasználni. Ezzel együtt már öt fajta vakcina áll rendelkezésre Magyarországon.



Kitért arra is, hogy ezen a héten két részletben érkezik Pfizer-szállítmány, ennek egy része már a mai nap megérkezett a kórházi oltópontokra. Galgóczi Ágnes elmondta, az oltási terv szerint a legidősebbeknek az oltás az oltópontokon folytatódni a Pfizer és a Szputnyik vakcinával. A 60 év alatti krónikus betegek pedig a háziorvosnál az AstaZeneca készítményét kapják meg. Emellett azokba a szociális intézményekbe is visszatérnek az oltócsapatok, ahová korábban nem tudtak elmenni. Kérdésre válaszolva elmondta, a háziorvos minden esetben kikérdezi az oltandót állapotáról, illetve egy rövid fizikális vizsgálatot is végez. Kitért arra is, minden olyan PCR-vizsgálatról, amit magánlaboratórium végez, azt le kell jelentenie a hatóságok felé. Az elmúlt 24 órában 126 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem hordtak maszkot - közölte Kiss Róbert rendőr alezredes. Utcán 115, üzletekben 10, tömegközlekedési eszközön pedig egy ember szabálytalansága adott munkát az egyenruhásoknak.